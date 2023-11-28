綠提議刪除桃市文化局8萬預算 藍嗆「別靠爸靠母」掀戰

桃園市議會今早聯席審查市府文化局25.76億元預算，藍綠再度爆發口角。綠營議員提議刪除文化局3座城市故事館共8萬元的房屋稅及地價稅，藍營議員詹江村出聲反對，並嗆綠營「不要靠爸靠母」，使衝突一簇即發。綠營原提議將詹送議會紀律委員會，休息時間經討論，決定暫時收回。

市議會昨審查教育局預算，民進黨議員逐一詢問預算名詞和執行細節，並予擱置，審查時間整整花了5小時，已引起藍營不滿，雙方爆發口角長達5分鐘。今天續審文化局預算，綠營議員陳治文、魏筠等人質疑文化局汰購公務車同時又租賃車輛「疊床架屋」，因此擱置汰購公務車182萬預算。

民進黨議員王珮毓再質疑，文化局編列8萬預算為壢小故事森林、壢景町、平鎮延平路日式宿舍的OT經營廠商繳交房屋稅和地價稅，但較偏遠的南崁和楊梅故事館卻要由業者自己繳稅，認為是厚此薄彼，提議刪除。魏筠也指，雖民法提到房屋稅和地價稅由所有人繳交，但不代表不能由廠商負擔。

詹江村出聲反對，表示文化局與廠商簽訂的合約是鄭文燦時代就簽署，如果片面毀約，難道要上法院？並怒嗆綠營議員連2天杯葛，恐導致重要局處預算沒辦法認真審查。詹說話同時，多位綠營議員反擊「不要偷換概念」，讓詹怒嗆「我一個人起來講，結果你們哭爸哭媽。」

民進黨議員游吾和對此提出抗議，同黨議員李宗豪要求將詹送議會紀律委員會。詹不甘示弱也要求將鼓譟的綠營議員全送紀律委員會。

國民黨議員凌濤發言怒批民進黨議員質詢不忍卒睹，將預算審查當成局處專案報告質詢，過去8年都出現在預算書的名詞，今年才開始問，連工友、技工薪資、休假補助等基本薪水權益也要被擱置，擋教育、擋文化、擋基本薪資，根本在幫自家立委候選人「敗票」。雙方爭吵不休，會議主席彭俊豪緊急裁示休息。

休息過後，無黨總召李家興呼籲議會和諧，藍綠終於休戰。最後8萬預算，贊成刪除9人、反對21人，綠營不敵藍營人海戰術，表決未通過。