拆修房子廢棄物何去何從？ 鍾東錦指示團隊協助解決

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物日前燒了99個小時，今天縣務會議討論，縣長鍾東錦拋出「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？指示團隊研擬公辦民營，真正幫忙公所、鄉親解決問題。

苗栗市公所暫置廢棄家具、床墊及樹枝約4000公噸，11月20日發生大火，且出現悶燒，消防局、公所動用機具，空勤總隊直升機支援，夜以繼日99個小時滅火，鍾東錦認為鄉鎮市公所暫置巨大廢棄物有風險，縣務會議列管追蹤。

縣府環保局長陳華盛說，環保局盤點18鄉鎮市公所暫置在掩埋場的巨大廢棄物， 總量約5135公噸，其中苗栗市失火前約4000噸，大火燒掉700噸左右，苑裡鎮600噸及竹南鎮300噸，其餘鄉鎮市0.25噸至35噸。

苗栗市等6公配置樹枝破碎機，破碎後當廚餘副資材使用，部分巨大廢棄物暫置後，拆解壓碎送焚化廠處理，但部分公所礙於費用，希望環保局補助經費處理，環保局後續調整焚化廠貯坑空間及盤點公所需求 ，尤以大量堆置者優先去化，降低堆置風險。

鍾東錦拋出問題「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？表示癥結不在錢，例如拆房子營建混合物，因為沒有做好分類，一般民間去化處理場不會收，鄉親只好交給業者也是，亂丟了事，犧牲環境品質，造成廢棄物亂竄，暫置公所掩埋場的巨大廢棄物也有風險。