快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

拆修房子廢棄物何去何從？ 鍾東錦指示團隊協助解決

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物，大火燒出風險，縣長鍾東錦指示團隊真正幫忙解決問題。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物，大火燒出風險，縣長鍾東錦指示團隊真正幫忙解決問題。圖／民眾提供

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物日前燒了99個小時，今天縣務會議討論，縣長鍾東錦拋出「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？指示團隊研擬公辦民營，真正幫忙公所、鄉親解決問題。

苗栗市公所暫置廢棄家具、床墊及樹枝約4000公噸，11月20日發生大火，且出現悶燒，消防局、公所動用機具，空勤總隊直升機支援，夜以繼日99個小時滅火，鍾東錦認為鄉鎮市公所暫置巨大廢棄物有風險，縣務會議列管追蹤。

縣府環保局長陳華盛說，環保局盤點18鄉鎮市公所暫置在掩埋場的巨大廢棄物， 總量約5135公噸，其中苗栗市失火前約4000噸，大火燒掉700噸左右，苑裡鎮600噸及竹南鎮300噸，其餘鄉鎮市0.25噸至35噸。

苗栗市等6公配置樹枝破碎機，破碎後當廚餘副資材使用，部分巨大廢棄物暫置後，拆解壓碎送焚化廠處理，但部分公所礙於費用，希望環保局補助經費處理，環保局後續調整焚化廠貯坑空間及盤點公所需求 ，尤以大量堆置者優先去化，降低堆置風險。

鍾東錦拋出問題「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？表示癥結不在錢，例如拆房子營建混合物，因為沒有做好分類，一般民間去化處理場不會收，鄉親只好交給業者也是，亂丟了事，犧牲環境品質，造成廢棄物亂竄，暫置公所掩埋場的巨大廢棄物也有風險。

鍾東錦指示團隊，最好找到公有土地，找廠商配合，或是公辦民營，專收營建混合物或巨大廢棄物做好分類，不僅有減量的效果，資源還可以再利用，縣府不是形式，而是真正解決問題。

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物，大火燒出風險，縣長鍾東錦指示團隊真正幫忙解決問題。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物，大火燒出風險，縣長鍾東錦指示團隊真正幫忙解決問題。圖／民眾提供

廢棄物 鍾東錦

延伸閱讀

鍾東錦：無論誰當總統 都應特赦苗栗財政

苗栗通霄國旗反掛網友議論 鎮公所：工友無心之過

苗栗議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

為後龍科、苗栗財政 鍾東錦兩度喊話中央：特赦縣府負債100億

相關新聞

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：重新開工拚完工

竹市關埔國小運動中心、西大路（停七）立體停車場和國際展演中心等多項公共建設，面臨進度落後、市府解約等問題，國民黨議員昨天...

綠提議刪除桃市文化局8萬預算 藍嗆「別靠爸靠母」掀戰

桃園市議會今早聯席審查市府文化局25.76億元預算，藍綠再度爆發口角。綠營議員提議刪除文化局3座城市故事館共8萬元的房屋...

拆修房子廢棄物何去何從？ 鍾東錦指示團隊協助解決

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置巨大廢棄物日前燒了99個小時，今天縣務會議討論，縣長鍾東錦拋出「民眾拆修房子廢棄物何去何從」？...

高虹安拜會楊文科 縣市攜手園區簽署MOU 共推大新竹輕軌

新竹市政府近年提出新竹輕軌建設計畫，停留在可行性研究階段多時，不過，新竹市長高虹安今跨頭前溪拜會縣長楊文科，宣布縣市將共...

竹市凍卵、加碼生育津貼挨批撒幣 市府：全球趨勢

新竹市明年加碼生育津貼至每胎3萬元，且放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年，被時代力量市議員林彥甫質疑面對少子化問題，...

國手踩著綠保田泥土打排球 三義鯉魚社區見證里山倡議

苗栗縣三義鄉鯉魚社區綠色保育田間，日前一場別開生面的排球賽，國手焦璿誠、黃士展等人都來了，認識指標生物大冠鷲、黑翅鳶，見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。