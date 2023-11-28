高虹安拜會楊文科 縣市攜手園區簽署MOU 共推大新竹輕軌

新竹市政府近年提出新竹輕軌建設計畫，停留在可行性研究階段多時，不過，新竹市長高虹安今跨頭前溪拜會縣長楊文科，宣布縣市將共推「大新竹輕軌計畫」，並簽署「大新竹輕軌計畫推動合作備忘錄MOU」，市、縣、園區將攜手共推大新竹輕軌，建設大新竹軌道運輸網絡，提供民眾未來更便利、優質的公共運輸服務。

高虹安指出，首先，未來紅線提送交通部審查將提出修正路線，路線延伸至高鐵新竹站，一次到位；第二，紅線與藍線串聯新竹舊城區、科學園區、高鐵新竹站及竹北生活圈等四大生活圈，後續共同努力向中央爭取核定；第三，新竹輕軌路線行經國內產值最高的新竹科學園區，仰賴中央給予支持及協助，讓科技重鎮的大新竹地區民眾往來園區更便利。

高虹安說，過去新竹輕軌規畫的先期路線（紅線），新竹縣市間多次協調卻未能達成共識，又涉及台鐵六家線競合問題，在去年12月5日交通部的審查會議中，因路線規畫未明、運量過於樂觀、機廠選址等議題卡關，目前停留在可行性研究階段。如今，在現有的「新竹縣市整合溝通平台」、「園縣市高峰會」的合作基礎上，藉由多次會面交流，終於拋開過去縣市難以達成共識的阻礙，攜手共同推動大新竹輕軌建設。

市府於11月8日召開「新竹輕軌專家學者座談會」，邀請多名交通、軌道運輸領域專家，為先期路線紅線提出專業建議，會中達成共識，新竹為科技領先城市，一定要有區內軌道運輸，解決大眾運輸不便的問題，而先導路線紅線應連接至高鐵新竹站，一次到位，提升運量，未來紅線及藍線將共同推動努力向中央積極爭取。今日偕同園區公會盧處長拜會楊縣長，期盼藉由簽署MOU，市、縣、園區合作共榮，一起建設大新竹輕軌運輸網絡，提供民眾高質量、快速、好搭乘的公共運輸體驗。

交通處長倪茂榮指出，新竹科學園區是國家重要科技產業聚落，每日有14萬從業人員往返園區與新竹市、縣，道路容量已飽和，園區聯外道路已是瓶頸狀態，加上大眾運輸長期被忽視，因此，亟需推動大眾運輸服務才有可能紓解園區交通瓶頸。

交通處說明，紅線原規畫串聯舊城區、工研院、2所大學、科學園區及台鐵新莊車站，現與新竹縣府共同合作，路線將修正延伸至高鐵新竹站，並依專家學者意見，原路線規畫皆為高架車站，因高架化可能會有影響市容、噪音、景觀及土地徵收等問題，未來將評估部分路段維持高架，部分路段調整為地下化，解決高架帶來的環境衝擊，並使路線可以更直捷。

交通處表示，大新竹輕軌未來紅線與藍線串聯，對於旅運量提升會有重大幫助，將發揮軌道運輸最大效益；紅線行經國內產值最高的新竹科學園區，經費分攤盼由行政院協調，推動輕軌也將紓解園區交通問題，並使民眾享有便利的公共運輸服務。另外，新竹縣政府整體路網報告已提送交通部辦理審查作業，藍線可行性研究報告亦開始啟動規畫，市府後續也將積極與縣府進行路線介面討論，努力向中央爭取核定，共同為大新竹交通順暢譜出歷史的新篇章。