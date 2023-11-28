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竹市多項爛尾錢坑工程 市府：重新開工拚完工
竹市關埔國小運動中心、西大路（停七）立體停車場和國際展演中心等多項公共建設，面臨進度落後、市府解約等問題，國民黨議員昨天質疑這些爛尾工程根本是錢坑，應該要盡快地解決；市府回應，持續推動建設，排除延宕情形，重新開工、努力完工，同時把關工程品質。
議員陳慶齡與黃美慧昨天質詢指出，多項公共建設因為停工導致現狀如廢墟，如「藝文高地」內2大工程，2.3億的兒童探索館及11.8億的國際展演中心，市府與施工廠商解約，停擺迄今。
關埔國小運動中心約12億，去年迄今流標11次，不少家長感嘆，孩子盼不到體育館或操場。
12億元的新竹棒球場有淹水以及紅土材質不良等問題，目前停工；2.8億元的西大路（停七）立體停車場，原廠商進度嚴重落後，市府去年底主動解約。
市府回應，關埔國小二期已啟動第三方公正單位鑑定，三期辦理拆標，目前景觀部分工程已上網招標，預計12月5日進行第1次開標，朝兼顧工程順利、校園安全及完善學生活動空間方向辦理；棒球場正進行改善作業，函請廠商盡速提出完善的回填材料移除計畫並經PCM監造審核。
兒童探索館、國際展演中心等改善工程，持續推進進度並釐清缺失；西大路（停七）立體停車場今年積極重啟續建工程招標作業，8月順利決標，預計明年7月完工。
市府說，會致力解決問題、推動各項城市建設，排除過去工程延宕情形，重新開工、努力完工，把關品質。
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