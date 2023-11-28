露營釀1死2傷悲劇 340家露營業者 竹縣府持續輔導合法化

國人瘋露營，新竹縣尖石鄉露營區25日有一家三口在帳中燒炭取暖，釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒昏迷意外，引起露友廣泛討論。為防再傳憾事，縣府昨強調，將要求露營業者須對入住旅客確實宣導安全事項，另持續輔導合法化。

桃園市43歲羅姓女子帶一對年約13歲的雙胞胎女兒到尖石露營，因山區入夜最低溫僅有9度，一家人將焚火台拿進帳篷內取暖，前天天亮才被發現羅明顯死亡，女兒送醫都無大礙，檢警昨相驗，初步研判羅疑似一氧化碳中毒導致死亡。

這起憾事引起露友熱議。羅姓露友表示，帳篷屬密閉空間，煤油式暖爐、瓦斯暖爐或燒炭的焚火台等，都禁帶入或在車內使用，若怕冷可帶低功率電熱毯、陶瓷電暖爐和羽絨保暖睡袋等。

竹縣露營業者約340家，營業中276家，配合中央輔導合法化，今年3月起陸續舉辦8場座談會，共約300人、150家業者參加，9至11月辦34場工作坊；縣府交通旅遊處副處長張淇銘表示，目前110家已提出土地許可申請，9家合格，其餘將持續輔導。

張淇銘指出，發生意外的業者在輔導合法名單中，但尚未申請土地使用許可，縣府將持續輔導，也將要求所有業者必須對入住旅客確實宣導安全事項，未來針對露營相關安全，會在法規上進一步研議規範。