聽新聞
test
0:00 / 0:00
露營釀1死2傷悲劇 340家露營業者 竹縣府持續輔導合法化
國人瘋露營，新竹縣尖石鄉露營區25日有一家三口在帳中燒炭取暖，釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒昏迷意外，引起露友廣泛討論。為防再傳憾事，縣府昨強調，將要求露營業者須對入住旅客確實宣導安全事項，另持續輔導合法化。
桃園市43歲羅姓女子帶一對年約13歲的雙胞胎女兒到尖石露營，因山區入夜最低溫僅有9度，一家人將焚火台拿進帳篷內取暖，前天天亮才被發現羅明顯死亡，女兒送醫都無大礙，檢警昨相驗，初步研判羅疑似一氧化碳中毒導致死亡。
這起憾事引起露友熱議。羅姓露友表示，帳篷屬密閉空間，煤油式暖爐、瓦斯暖爐或燒炭的焚火台等，都禁帶入或在車內使用，若怕冷可帶低功率電熱毯、陶瓷電暖爐和羽絨保暖睡袋等。
竹縣露營業者約340家，營業中276家，配合中央輔導合法化，今年3月起陸續舉辦8場座談會，共約300人、150家業者參加，9至11月辦34場工作坊；縣府交通旅遊處副處長張淇銘表示，目前110家已提出土地許可申請，9家合格，其餘將持續輔導。
張淇銘指出，發生意外的業者在輔導合法名單中，但尚未申請土地使用許可，縣府將持續輔導，也將要求所有業者必須對入住旅客確實宣導安全事項，未來針對露營相關安全，會在法規上進一步研議規範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言