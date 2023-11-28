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預算審查 桃教育文化遭擱置3.57億 創紀錄

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市議會昨聯席審查市府教育局明年度約563億元預算，民進黨團打破慣例頻頻質疑細節，引起藍綠口角，最後擱置所屬圖書館、地方教育發展基金共25筆、3.52億預算，加上文化局5筆，合計約3.57億，創下市議會紀錄；市府強調，將以書面說明爭取全數恢復。

桃園市議會審查預算，慣例為一讀後聯席審查逐頁討論，若無意見即由主席敲槌通過，每年教育局預算通常1小時審完，昨首日審查教育局卻花5倍時間，綠營議員陳治文、呂林小鳳、許家睿、黃瓊慧、王珮毓逐一詢問預算名詞和執行細節，並予擱置。

突如其來大量擱置和發言詢問引起藍營不滿，議員詹江村質疑「不懂名詞可私下問，不是在議場浪費大家時間」，舒翠玲批「再野蠻也不可犧牲孩子受教權」，別為反對而反對。藍綠為此拍桌互槓，綠營強調審預算是議員職權，「國民黨想早點下班」，口角長達5分鐘。

教育局昨遭擱置預算共25筆、3.52億，包括圖書館服務人力勞務委外5699萬、地方教育基金提高國小教師員額編制經費1億2600萬等。局長劉仲成說，將以書面說明爭取支持，會後協調也獲議員善意回應。

文化局明年預算25.76億昨未審完，遭擱置行政管理工作資訊服務費等5筆、514萬；局長邱正生強調，將盡力向議員說明，爭取恢復。

國民黨團總召梁為超會後抨擊，過去8年各黨都支持教育預算，擱置不到5案，換黨執政後，民進黨連中央補助和地方配合的預算都擋，破壞慣例對推動教育毫無助益，應恢復支持。

民進黨團總召呂林小鳳回應，這屆新議員多，各自關注不同議題，就算是中央補助款也應關心實際執行情況，才會細心逐頁審查，市府若配合詳細說明，自然能讓議員們理解。

陳治文也說，多筆中央補助款對「非山非市」高中定義死板，如全市僅3所非山非市高中，大溪高中竟被排除，與地方認知有落差，導致資源分配不均，擱置是為凸顯問題；教育局回應，非山非市由教育部認定。

議員 教育局 民進黨

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