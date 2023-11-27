竹市議員公布高虹安喝酒照搞烏龍 網友：朋友只是長得像高虹安

民進黨新竹市議員陳建名今在市政總質詢指出，市長高虹安執政近一年，跑攤喝酒唱歌勤跑組織，連KTV都不放過，卻對舊城區復興計畫不熟悉，並在用電腦曬出高虹安唱歌、跳舞、應酬照；不料，市府表示，陳建名曬出其中一張高虹安應酬的照片非本人，遭引用限動的網友也已發文澄清，呼籲，請勿在未查證情況下以訛傳訛，謠言止於智者。

陳建名指出，高虹安執政近一年，跑攤喝酒唱歌勤跑組織，連KTV都不放過，高虹安認得出自己唱歌、跳舞，致詞的餐廳，但是卻連舊城區勝利路上知名的店家一家都不認得，問到舊城復興的計畫，只推說局處有規畫，連基本舊城區年輕人的文化據點以及活動都無法識別，難怪政策窒礙難行。首長不認識新竹、沒有施政方向，只有不斷推給局處做規劃案，將近一年來，卻對規畫內容一無所知。

市府指出，陳建名今於市議會總質詢時引用網友IG限時動態照片，誤指高虹安近日於包廂內與人喝酒一事，市府嚴正駁斥「絕無此事、完全是假消息」；遭引用限動的網友也已經發文澄清，照片中並非高虹安本人，只是與高長相相似的朋友。

另外，高虹安也在臉書發文，指馬克·吐溫曾經如此評論：「當真相正在穿鞋準備出門時，謊言完全已經繞世界一半了」，簡單一句話，卻寫實描繪出了不實言論的可怕。

今天有議員在議會質詢中，秀出一張網路截圖「高虹安市長包廂喝酒」的照片，以此指控市長施政無能只會喝酒唱歌跳舞。結果，議會一結束，很快被眼尖網友發現，照片中的女孩根本不是她，真是烏龍一場。

該網路截圖的主人，甚至公開以限動發文澄清，指「真的不得不說，政治真的很噁心，這個人只是我朋友的女朋友，只是長得很像高虹安，就有人截圖給議員，進去議會說市長去跟兄弟喝酒，去攻擊她，會不會太扯...。」

高虹安說，謝謝當事人以及網友們的澄清，讓真相得以大白。藉此提醒大家，不要隨意相信一些未經查證的訊息。對於這位意外被牽涉進來的女孩，因為政治而無辜被捲入，甚至承受惡意言論的關注，她也感到相當遺憾。