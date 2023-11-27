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高虹安允給光復籃球隊150萬無下文 市府：企業贊助

中央社／ 新竹市27日電

民進黨竹市立委參選人林志潔說，竹市長高虹安承諾給新竹市光復高中籃球隊150萬元獎勵金，至今仍毫無下文。市府表示，因是民間企業贊助，須配合企業流程，會持續追蹤。

新竹市光復高中於110、111學年度，連續2年拿下HBL冠軍，今年挑戰HBL三連霸。

林志潔今天發新聞稿表示，新竹市需要完善的體育政策，培力運動風氣，應打造為科技、文化和體育之都，增加體育的量能。此外，高虹安答應要給光復高中新台幣150萬補助，一直給付遲延，「再這樣拖延下去，要加計利息吧！」

同樣關心此議題的民進黨新竹市議員陳建名今天在新竹市議會質詢指出，光復高中連續2年拿到HBL冠軍，高虹安多次表達恭賀，並以市長之姿蹭熱度、消費球隊，今年5月說會提供150萬獎勵金，但卻至今仍未提供，提醒高虹安別忘了這項承諾。

對此，竹市府表示，因150萬元經費並非市府的補助款，是民間企業表達願意贊助學生運動發展，因此要配合民間企業內部作業流程，將持續追蹤，媒合企業捐款。

新竹 高虹安 體育

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