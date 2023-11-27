鍾東錦：無論誰當總統 都應特赦苗栗財政

苗栗縣長鍾東錦今天在議會答詢時指出，苗栗縣的財政問題，中央、地方都有責任，但不能用過去的錯誤來懲罰現在全體縣民，「無論誰當選總統，都應該特赦苗栗財政」。

總統蔡英文日前到苗栗為民進黨立委參選人康世明輔選，無黨籍縣長鍾東錦也前往陪同，並對於總統上任後，協助改善苗栗縣財政問題，當面致謝。

國民黨籍縣議員徐功凡今天在議會質詢時詢問鍾東錦，對於未來2024新任總統上台後，如何與新政府溝通持續協助改善苗栗財政；鍾東錦喊話各陣營總統參選人，「無論誰當選總統，都應該特赦苗栗財政」。

鍾東錦表示，當初由於苗栗縣財、主單位錯誤判斷，導致縣府負債600多億元，當時的中央審計單位、縣議會都有監督不周、把關不嚴責任，若要究責，中央、地方應各打50大板，不能把責任全都推到縣府身上，不能因為某些人做錯事，而懲罰全體縣民，全國各縣市只有苗栗被財政控管是不公平的。

鍾東錦指出，苗栗要如何脫離財政控管，許多人都說要修改財政收支劃分法，但是這個案子談了10多年都推不動，因為財稅重新分配，會讓原本分配多的縣市分配變少，不會有人同意。

他說，前縣長徐耀昌8年任內辛苦還了100多億元，只要把負債降到200多億，應該就可以脫離控管；而苗栗1年創稅約400億，歲出預算僅編列250億，形同150億貢獻給中央，只要中央把1年苗栗創稅稅金，全數還給縣府1次，苗栗縣就有望解除財政控管，這是最簡單的方式，也合情合理。

鍾東錦表示，不論那個陣營候選人，希望來苗栗時明確表達對苗栗財政看法，如果還是答覆修改財劃法，那是拖延，緩不濟急；中央、地方都有責任，讓苗栗縣民與其他縣市人民享有同樣社會福利待遇。