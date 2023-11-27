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新竹客運駕駛人力荒 苗栗縣8路線調整發車

中央社／ 苗栗縣27日電

新竹客運因駕駛人力不足，公告自今天起調整苗栗地區8路線發車時間，另試辦4條減班路線，建議民眾改搭鄉鎮社區、免費巴士或其他路線轉乘因應。

根據新竹客運官網公告，因苗栗地區駕駛人力嚴重不足，為符合駕駛員駕車時間管理規定，自112年11月27日起調整苗栗地區公路客運路線「5656」、「5657」、「5659」、「5660」、「5664」、「5667」、「5668」及「5669」等線發車時間。

竹客另公布4條試辦減班路線，包括「5660」可改搭乘銅鑼鄉社區巴士，平日上午6時29分堤防開車、下午6時05分龜山開車；「5664A」可改搭乘三義鄉免費巴士及「5664」主線班次；「5667」可改搭乘西湖鄉免費巴士及苗栗客運「5815」高鐵苗栗站-彎瓦（經五湖）路線；「5668」可改搭乘「5669」及苗栗客運「5808」高鐵苗栗站-苑裡（經後龍、通霄）路線。

交通部公路局新竹市監理站指出，新竹客運行駛苗栗地區12條客運路線中，公路局已於今年8月公告「5655」、「5656」、「5657」、「5658」及「5664」等5條路線不續營路線，現已有新業者投標並獲籌備資格，正依監理程序辦理後續事宜，未來將由新業者提供運輸服務；其餘7條路線，也將儘速依程序辦理第2次路線公告，以開放新業者有機會加入營運。

新竹市監理站說，這段期間，新竹客運仍然持續營運，並不會屆期就驟然停止營運，監理機關也會持續協助偏鄉推動幸福巴士，積極輔導新業者投入路線經營，以維基本民眾通行權益。

新竹 巴士 監理站

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