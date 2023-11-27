快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

苗栗通霄國旗反掛網友議論 鎮公所：工友無心之過

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣通霄鎮公所國旗今天被眼尖民眾發現國旗掛反，拍照貼文引發議論，有網友留言「宣示效忠民進黨」；鎮公所表示，純粹是工作人員無心之過，盼外界勿作政治聯想。

有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享1張通霄鎮公所國旗倒掛照片，吸引網友關注留言，有人批評綁旗人員沒有仔細檢查，是機關團體的問題，也有人附上日前苗栗縣長鍾東錦當面致謝總統蔡英文協助改善縣府財政的相關報導，留言「宣示效忠民進黨」、「苗栗國翻轉」等，引發政治話題。

通霄鎮公所機要秘書童慧如告訴中央社，上午接獲民眾反映鎮公所旗桿上的國旗掛反，已立即請公所人員改正。

童慧如指出，負責升旗的工友家庭環境比較弱勢，在公所服務已20餘年，平日工作盡責認真，但年紀稍大，升旗一時未檢查仔細而出錯，絕非故意，事發後也相當自責，頻頻向主管道歉，更深怕輿論壓力讓自己丟了飯碗。

「純粹是無心之過」童慧如說，鎮長張可欣對於這名工友也不忍苛責，但考量國旗畢竟代表國家，重要性非同小可，考量這名工友的個人狀況，為避免日後再出錯，考慮調整工作內容，將升旗事務改由其他人員負責，也請外界勿作過多政治聯想。

國旗

延伸閱讀

苗栗議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

為後龍科、苗栗財政 鍾東錦兩度喊話中央：特赦縣府負債100億

藍白合破局害鍾東錦一夜睡不好 不認同柯P用機關槍說法

領薪水是大事 議員陳品安給縣長鍾東錦打85分

相關新聞

桃醫新屋分院看診機車吃紅單 桃市府：增設免費機車格

衛福部桃園醫院新屋分院就醫民眾激增，院內機車停車位有限，許多民眾機車違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生接獲陳情，希望該院...

廖志坤文教基金會頒發獎助學金 今年共105萬元創新高

財團法人廖志坤文教基金會27年來協助清寒弱勢從不間斷，幫助苗栗縣中港溪（頭份市、三灣及南庄鄉）學子，昨在頭份市建國國中舉...

霞喀羅台灣黑熊出沒 尖石養老部落成立黑熊保育巡守隊

霞喀羅國家步道近年曾有台灣黑熊目擊紀錄，林業及自然保育署新竹分署推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，今天與新竹縣尖石鄉...

苗栗議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

苗栗縣頭屋鄉明德水庫規畫陸、海、空域新玩法，縣議員徐筱菁認為大亮點，但停車場太陽光電板設施大殺風景，她今天抨擊亂蓋、丟臉...

影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，審查地方教育基金時，民進黨議員陳治文、呂林小鳳等人動議擱置多筆預算，由於審查時間...

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：盡力重新開工、努力完工

國民黨新竹市議員陳慶齡與黃美慧今在議會質詢時指出，竹市包括關埔國小運動中心、新竹市西大路（停七）立體停車場、國際展演中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。