苗栗通霄國旗反掛網友議論 鎮公所：工友無心之過

苗栗縣通霄鎮公所國旗今天被眼尖民眾發現國旗掛反，拍照貼文引發議論，有網友留言「宣示效忠民進黨」；鎮公所表示，純粹是工作人員無心之過，盼外界勿作政治聯想。

有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享1張通霄鎮公所國旗倒掛照片，吸引網友關注留言，有人批評綁旗人員沒有仔細檢查，是機關團體的問題，也有人附上日前苗栗縣長鍾東錦當面致謝總統蔡英文協助改善縣府財政的相關報導，留言「宣示效忠民進黨」、「苗栗國翻轉」等，引發政治話題。

通霄鎮公所機要秘書童慧如告訴中央社，上午接獲民眾反映鎮公所旗桿上的國旗掛反，已立即請公所人員改正。

童慧如指出，負責升旗的工友家庭環境比較弱勢，在公所服務已20餘年，平日工作盡責認真，但年紀稍大，升旗一時未檢查仔細而出錯，絕非故意，事發後也相當自責，頻頻向主管道歉，更深怕輿論壓力讓自己丟了飯碗。

「純粹是無心之過」童慧如說，鎮長張可欣對於這名工友也不忍苛責，但考量國旗畢竟代表國家，重要性非同小可，考量這名工友的個人狀況，為避免日後再出錯，考慮調整工作內容，將升旗事務改由其他人員負責，也請外界勿作過多政治聯想。