議員批新竹大車站計畫進度延遲 竹市府：研議中

竹市議員陳建名今天說，新竹大車站計畫與輕軌共構等重大建設進度延遲，市府卻隱藏資訊，讓民眾對輕軌有錯誤印象。市府表示，有專家學者提出修正建議，審慎研議中。

民進黨新竹市議員陳建名今天在新竹市議會質詢說，新竹市長高虹安執政近1年只見利用市府新聞稿顛倒是非，不斷消費前朝，卻又隱匿事實，導致重大建設停滯，是新竹市的悲哀。

陳建名指出，以新竹大車站計畫為例，高虹安在質詢時承認鐵路地下化或立體化的經費龐大，但卻不知道自己宣稱的鐵路立體化根本無法執行，中華路兩側並無空間做鐵道臨時軌，用地取得涉及複雜徵收，且工程曠日費時。

高虹安詢答時稱有7成民意希望鐵路立體化。對此，陳建名說，是因為市府在公聽會時，刻意不說明大車站計畫與輕軌的連動、立體化的困難，反而讓特定人士帶風向，利用資訊不對稱，創造民眾的錯誤印象，這種做法完全違背市政專業。

陳建名指出，竹市府目前有超過半數的局處長在前新竹市長林智堅時期任職，承辦諸多城市重大建設等計畫，而高虹安施政毫無方向、剛愎自用，讓優秀公務員「市政大迷航」，反映在全國縣市首長滿意度民調敬陪末座的表現上。

此外，民進黨新竹市議員曾資程質詢時，特別播放高虹安上任近1年在媒體上的各種負面爭議新聞剪接影片，內容包括寡婦樓快速環評、國小英文課本沒有發、竹塹特產節沒米粉、男友干政、社宅標案疑似圖利廠商等。

曾資程說，高虹安的各種負面爭議讓人看不到竹市願景及光榮感，市政荒廢結果就是公共建設停滯不前，高虹安讓竹市蒙羞，市民光榮感不再。

竹市府事後提供新聞資料說明，新竹大車站計畫影響大新竹地區長遠發展，現階段已有許多專家學者及民意提出質疑及修正建議，市府正審慎研議中，並將在綜合評估後決定後續政策方向，屆時將會向市民說明。