快訊

花蓮「台開心農場」12月中暫停營業 董座吐苦水：被迫道別

受賴清德推薦！林昶佐宣布加入民進黨 為2024大選全力輔選

祖克柏1天怎麼過？起床後1壞習慣同百萬人 還陪女兒追泰勒絲

議員批新竹大車站計畫進度延遲 竹市府：研議中

中央社／ 新竹市27日電

竹市議員陳建名今天說，新竹大車站計畫與輕軌共構等重大建設進度延遲，市府卻隱藏資訊，讓民眾對輕軌有錯誤印象。市府表示，有專家學者提出修正建議，審慎研議中。

民進黨新竹市議員陳建名今天在新竹市議會質詢說，新竹市長高虹安執政近1年只見利用市府新聞稿顛倒是非，不斷消費前朝，卻又隱匿事實，導致重大建設停滯，是新竹市的悲哀。

陳建名指出，以新竹大車站計畫為例，高虹安在質詢時承認鐵路地下化或立體化的經費龐大，但卻不知道自己宣稱的鐵路立體化根本無法執行，中華路兩側並無空間做鐵道臨時軌，用地取得涉及複雜徵收，且工程曠日費時。

高虹安詢答時稱有7成民意希望鐵路立體化。對此，陳建名說，是因為市府在公聽會時，刻意不說明大車站計畫與輕軌的連動、立體化的困難，反而讓特定人士帶風向，利用資訊不對稱，創造民眾的錯誤印象，這種做法完全違背市政專業。

陳建名指出，竹市府目前有超過半數的局處長在前新竹市長林智堅時期任職，承辦諸多城市重大建設等計畫，而高虹安施政毫無方向、剛愎自用，讓優秀公務員「市政大迷航」，反映在全國縣市首長滿意度民調敬陪末座的表現上。

此外，民進黨新竹市議員曾資程質詢時，特別播放高虹安上任近1年在媒體上的各種負面爭議新聞剪接影片，內容包括寡婦樓快速環評、國小英文課本沒有發、竹塹特產節沒米粉、男友干政、社宅標案疑似圖利廠商等。

曾資程說，高虹安的各種負面爭議讓人看不到竹市願景及光榮感，市政荒廢結果就是公共建設停滯不前，高虹安讓竹市蒙羞，市民光榮感不再。

竹市府事後提供新聞資料說明，新竹大車站計畫影響大新竹地區長遠發展，現階段已有許多專家學者及民意提出質疑及修正建議，市府正審慎研議中，並將在綜合評估後決定後續政策方向，屆時將會向市民說明。

高虹安 輕軌

延伸閱讀

竹市「班班有大屏」內建中國軟體？ 民代憂資安籲速移除

林保署帶領褒忠鄉民種植埔姜樹 年輕人不知此樹竟是故鄉名

建案6水溝蓋不見？綠議員批「背後有靠山」要求查明真相

綠批高虹安施政報告不給問 藍反擊：林智堅以前也沒有

相關新聞

桃醫新屋分院看診機車吃紅單 桃市府：增設免費機車格

衛福部桃園醫院新屋分院就醫民眾激增，院內機車停車位有限，許多民眾機車違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生接獲陳情，希望該院...

廖志坤文教基金會頒發獎助學金 今年共105萬元創新高

財團法人廖志坤文教基金會27年來協助清寒弱勢從不間斷，幫助苗栗縣中港溪（頭份市、三灣及南庄鄉）學子，昨在頭份市建國國中舉...

霞喀羅台灣黑熊出沒 尖石養老部落成立黑熊保育巡守隊

霞喀羅國家步道近年曾有台灣黑熊目擊紀錄，林業及自然保育署新竹分署推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，今天與新竹縣尖石鄉...

苗栗議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

苗栗縣頭屋鄉明德水庫規畫陸、海、空域新玩法，縣議員徐筱菁認為大亮點，但停車場太陽光電板設施大殺風景，她今天抨擊亂蓋、丟臉...

影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，審查地方教育基金時，民進黨議員陳治文、呂林小鳳等人動議擱置多筆預算，由於審查時間...

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：盡力重新開工、努力完工

國民黨新竹市議員陳慶齡與黃美慧今在議會質詢時指出，竹市包括關埔國小運動中心、新竹市西大路（停七）立體停車場、國際展演中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。