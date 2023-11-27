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高空作業未穿戴安全設備 桃園市勞動檢查處開罰

中央社／ 桃園27日電

桃園區某大樓今天有人員在高處作業卻未穿戴安全設備，桃園市政府勞動檢查處獲報立即派員實施調查，由於違反職業安全衛生法規定，將依法裁處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞動檢查處下午發布新聞稿表示，屋主告訴調查人員，一週前因樓上發現2個虎頭蜂窩，大樓管委會請來義消協助清除，造成蜂蛹散落20樓窗外平台，近日更開始聚集蒼蠅，今天下午1時許，屋主請來民間清潔人員在窗內清除，但因窗架過高無法清掃，清潔人員自行評估可爬出去站立於窗外平台清潔，但作業期間未穿戴安全帶等安全防護具。

勞動檢查處指出，調查人員到現場時，已無人在外牆清潔，雖然清潔人員為自營作業者，未僱用有酬人員協助工作，但相關行為已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

勞動檢查處說，從事高度2公尺以上的高處作業，雇主及自營作業者都須按職業安全衛生設施規則的規定，確實使用安全帶、安全帽及其他必要的防護具，違規者將依法開罰，若因此導致發生死亡重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦，呼籲從事高處作業者務必遵守規定，避免發生職災。

對於記者詢問，屋主是否需負起相關責任，勞動檢查處表示，依照職業安全衛生法規定，屋主（業主）沒有相關罰則。

桃園

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