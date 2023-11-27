中壢火車站113年6月拆 三鐵共構站120年通車

桃園鐵路地下化、機捷A23站及捷運綠線延伸中壢，未來三鐵將於中壢車站共構，交通部長王國材今天表示，配合工程將在明年6月拆除中壢火車站啟用臨時站，整體工程預計120年完工。

立法院交通委員會今天在王國材及桃園市長張善政的陪同下，前往中壢火車站後站，考察機場捷運A23站配合捷運綠線延伸擴建大月台辦理情形，以及中壢車站辦理進度含三鐵共構規劃。

王國材接受媒體聯訪表示，機捷未來再延伸至A23中壢站是最後一哩路，由於牽涉鐵路地下化，再加上捷運綠線延伸中壢已通過綜合規劃，因此，未來中壢站計劃利用「大月台」方式轉乘，把中壢火車站與機捷站及綠捷的站結合一起，期許鐵道局能克服機電系統整合問題，預計120年讓中壢車站新的站體完工。

立委魯明哲指出，中壢車站是未來三鐵共會節點，過去捷運綠線延伸到中壢的設計並未進入中壢火車站，恐造成民眾不便，感謝交通部及桃園市府團隊，讓從八德來的捷運綠線可以順利進入中壢火車站。

張善政說，台鐵中壢站、機場捷運延伸線與捷運綠線延伸中壢，將在中壢車站（A23站）形成三鐵共構，為方便民眾轉乘，規劃在中壢車站以「大月台」方式達到一勞永逸效果，國發會已於24日審議通過桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃，行政院預計年底核定，他期待8年後中壢車站新的樣貌。

王國財等人又轉往中豐北路交流道會勘，高公局簡報指出，目前中豐北路交流道工程較預定進度超前，預計在115年元月中通車，王國材認為，若保持目前的施工效率，應可提前在114年底通車，有效疏散高速公路桃園中壢周遭交通車流。