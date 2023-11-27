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桃醫新屋分院看診機車吃紅單 桃市府：增設免費機車格

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園醫院新屋分院就醫民眾機車屢屢違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生建請市府道路增設機車格改善。記者曾增勳／攝影
桃園醫院新屋分院就醫民眾機車屢屢違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生建請市府道路增設機車格改善。記者曾增勳／攝影

衛福部桃園醫院新屋分院就醫民眾激增，院內機車停車位有限，許多民眾機車違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生接獲陳情，希望該院周邊馬路增設機車格，市府交通局今天表示，近日實地會勘評估決定新屋分院的門診、急診室前周邊道路增設100個免費機車格，預計明（2024）年初完成開放機車停放。

桃園醫院新屋分院提供新屋、歡音、楊梅區及部分中壢區民眾就近看診或急診醫護，受到沿海地區就醫民眾好評和歡迎，桃園醫院已計畫擴建第二醫療大樓，提供病患就診需要，卻因汽機車多，院內機車停車格不足，就醫民眾屢屢就近停在院前人行道遭取締，陳睿生說，許多民眾至新屋分院看診，因機車格不夠，就近臨停人行道被警察開單，他接到民眾陳情增設機車停車格需求。

陳睿生表示，部桃新屋分院就醫病患、家屬多，院內設有免費機車停車位，員工與看診民眾或家屬經常機車停放滿格，不敷使用，民眾被迫將機車臨停人行道上或附近花圃，違停遭檢舉，被警方開單告發罰款，經他與市府實地會勘，分院前道路未畫紅、黃線，有空間畫設機車停車格，建議保留人行道，方便行人和輪椅病患使用，市政府在分院前道路，先增設機車停車格，基於新屋汽機車位大多未收費，希望市府暫時先不收費，方便偏鄉民眾就醫停放機車。

市府交通局與陳睿生會勘決定，先增設免費機車停車格，方便就醫民眾需求，交通局停車管理工程科表示，根據經驗，道路如規畫機車停車彎，容易被車子擋住影響進出，新屋分院周邊道路空間大，交通局預定在該分院的門診、急診室前道路，陸續增設100個免費機車格，改善就醫民眾停放機車方便。

桃園醫院新屋分院就醫民眾機車屢屢違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生建請市府道路增設機車格改善。記者曾增勳／攝影
桃園醫院新屋分院就醫民眾機車屢屢違停人行道被開單罰款，市議員陳睿生建請市府道路增設機車格改善。記者曾增勳／攝影

人行道 車位 桃園

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