廖志坤文教基金會頒發獎助學金 今年共105萬元創新高

財團法人廖志坤文教基金會27年來協助清寒弱勢從不間斷，幫助苗栗縣中港溪（頭份市、三灣及南庄鄉）學子，昨在頭份市建國國中舉行頒獎典禮，共有72位學生獲獎，頒發總金額共105萬元，再創歷年新高；另新增的拔尖獎學金，今年有5位學生審核通過接受補助，金額也超過40萬。

聯合報廖志坤記者民國85年開車到南庄採訪途中，不幸發生車禍而往生，廖媽媽張秋子女士為了讓他的遺愛能嘉惠中港溪地區學子，捐出250萬元成立「廖志坤文教基金會」，秉持發揚仁愛精神來幫助清寒弱勢的國、高中及大學生，希望他們即使面對困境，也要力爭上游，利用孳息獎助愛子服務過的3鄉鎮清寒績優學生。

基金會董事長徐耀昌表示，現今利息少得可憐，但各界獎助學子的愛心不減，包括光罩慈善基金會董事長吳國精、春天診所董事長何麗玲，趨勢民調總經理吳世昌、巨朋國際有限公司陳淑華總經理，精聯保險頭份總監黃晉珅、資深媒體人姚鷺等人及地方各界都踴躍捐助，熱心公益的熱忱令人感佩。

前年起，廖志坤基金會在原有對低收入戶學子發放固定獎學金及每月發放定額關懷獎助金外，又新增對有潛力，需要補助的中港溪學子發放拔尖獎學金，且此項獎學金還具持續性，今年有5位學生審核通過接受補助，依他們提出的經費需求，補助金額超過40萬。

今年獲獎清寒績優獎助學金國中生計有31位，每位學生頒發5千元，高中16位及大學研究所12位，每位學生頒發1萬元；另效仿家扶模式長期資助8名國高中生每月2千元，為期1年。