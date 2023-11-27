民間辦跨年晚會還追加350萬？高虹安：行政協助

國民黨新竹市議員黃文政今天表示，新竹市政府追加350萬元跨年經費，但市府曾稱跨年晚會由民間主辦，不會用到公帑。竹市長高虹安表示，用於垃圾清運、交通協助等行政協助支出。

新竹市議會今天進行市政總質詢，黃文政質詢指出，今年跨年晚會市府決定與新竹縣合辦，地點選在湳雅公園，但該區域是人口密集住宅區，不僅會造成交通大打結，也可能影響住戶休眠，認為地點不太適合，市府應審慎研議。

黃文政說，今年市府已追加增編350萬元的跨年晚會預算，但之前市府稱跨年晚會是由民間主辦，不會用到公帑，詢問高虹安這筆經費要作何使用、或將經費還給市庫？

高虹安詢答回應，追加的350萬元經費將用在垃圾收運、交通協助、義交義警等行政費支出，雖由民間舉辦，市府仍需提供相關協助。