影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，審查地方教育基金時，民進黨議員陳治文、呂林小鳳等人動議擱置多筆預算，由於審查時間從早上9點到下午2點還沒審完，導致藍營不滿，國民黨議員詹江村、舒翠玲發言痛批「再野蠻也不能拿教育開刀」，結果引爆藍綠衝突，雙方在議場互罵長達5分鐘，煙硝味濃厚。

據悉，過往議會審查教育局預算，通常只花半天時間。今日陳治文、呂林小鳳等綠營議員從上午10點開始接連動議擱置多筆預算，包括針對教育部課綱的雙語教育、國中小推動閱讀計畫、國際學伴、全民英檢、國中小員額編制等。陳治文也質疑「非山非市」等中央補助定義不明，導致學校分配補助不均。

藍營不滿民進黨擱置預算多為教育部補助款、敲槌後還針對預算發言，且審查地方教育基金時間太過冗長。詹江村下午1點率先發難，直言「舉手發言應針對預算提出擱置或刪除，不懂的名詞可以私下詢問，不是在議場浪費大家時間。」

舒翠玲緊接批評綠營「再野蠻也不可以犧牲孩子的受教權」，今天第一天審查預算，民進黨擺明意識形態作祟、焦土杯葛預算。

此話一出引爆綠營怒火，呂林小鳳舉手抗議，會議主席陳美梅宣布休息後，藍綠就此開戰、拍桌互槓，藍營高喊「我們的時間很寶貴」，綠營議員許家睿、黃瓊慧、林志強等人反擊「我們哪點不是針對預算」、「不想審可以出去」、「國民黨想早點上班」，衝突長達約5分鐘。

呂林小鳳表示，教育基金預算書上午才送到議員桌上，根本沒時間看，如果現在不能審，乾脆下午休息散會。國民黨議員黃敬平則出聲反對，直指市府早在9月就提供預算書，若現在休息是笑掉市民大牙。雙方後決定繼續開會，至下午近3點尚未散會。