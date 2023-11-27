快訊

TVBS最新民調！侯康配衝到只差賴蕭配3個百分點 柯盈配大幅下滑

藍白合破局...彰縣議員退出民眾黨 議會民眾黨團剩二人恐解散

中職／官大元正式宣布退休 結束13年「轉運手」生涯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，因審查時間太冗長，引爆藍綠衝突。記者朱冠諭／攝影
桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，因審查時間太冗長，引爆藍綠衝突。記者朱冠諭／攝影

桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，審查地方教育基金時，民進黨議員陳治文、呂林小鳳等人動議擱置多筆預算，由於審查時間從早上9點到下午2點還沒審完，導致藍營不滿，國民黨議員詹江村、舒翠玲發言痛批「再野蠻也不能拿教育開刀」，結果引爆藍綠衝突，雙方在議場互罵長達5分鐘，煙硝味濃厚。

據悉，過往議會審查教育局預算，通常只花半天時間。今日陳治文、呂林小鳳等綠營議員從上午10點開始接連動議擱置多筆預算，包括針對教育部課綱的雙語教育、國中小推動閱讀計畫、國際學伴、全民英檢、國中小員額編制等。陳治文也質疑「非山非市」等中央補助定義不明，導致學校分配補助不均。

藍營不滿民進黨擱置預算多為教育部補助款、敲槌後還針對預算發言，且審查地方教育基金時間太過冗長。詹江村下午1點率先發難，直言「舉手發言應針對預算提出擱置或刪除，不懂的名詞可以私下詢問，不是在議場浪費大家時間。」

舒翠玲緊接批評綠營「再野蠻也不可以犧牲孩子的受教權」，今天第一天審查預算，民進黨擺明意識形態作祟、焦土杯葛預算。

此話一出引爆綠營怒火，呂林小鳳舉手抗議，會議主席陳美梅宣布休息後，藍綠就此開戰、拍桌互槓，藍營高喊「我們的時間很寶貴」，綠營議員許家睿、黃瓊慧、林志強等人反擊「我們哪點不是針對預算」、「不想審可以出去」、「國民黨想早點上班」，衝突長達約5分鐘。

呂林小鳳表示，教育基金預算書上午才送到議員桌上，根本沒時間看，如果現在不能審，乾脆下午休息散會。國民黨議員黃敬平則出聲反對，直指市府早在9月就提供預算書，若現在休息是笑掉市民大牙。雙方後決定繼續開會，至下午近3點尚未散會。

議員 國民黨 民進黨

延伸閱讀

桃園立委第3選區藍綠對局 鄭文燦：目前五五波

綠營立委登記造勢 賴清德站台遇游智彬鬧場罵「不要臉」

大溪埔頂公園人行道年久失修 市府會勘要花3千萬改善

標線不當…知名國旗屋前車禍頻傳 桃市府本周改善

相關新聞

為後龍科、苗栗財政 鍾東錦兩度喊話中央：特赦縣府負債100億

苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答詢時，表示後龍科學園區開發案縣府會先研究，如果中央認為有機會再往前進一步，也希望中央特赦縣府...

議員批明德水庫停車場太陽光電板丟臉 縣府介入改善

苗栗縣頭屋鄉明德水庫規畫陸、海、空域新玩法，縣議員徐筱菁認為大亮點，但停車場太陽光電板設施大殺風景，她今天抨擊亂蓋、丟臉...

影／預算審查太冗長 桃市議會藍綠為一句話叫囂開戰

桃園市議會定期會今天聯席審查教育局預算，審查地方教育基金時，民進黨議員陳治文、呂林小鳳等人動議擱置多筆預算，由於審查時間...

竹市多項爛尾錢坑工程 市府：盡力重新開工、努力完工

國民黨新竹市議員陳慶齡與黃美慧今在議會質詢時指出，竹市包括關埔國小運動中心、新竹市西大路（停七）立體停車場、國際展演中心...

中壢車站三鐵共構2031通車 最醜火車站明年6月拆掉換新

交通部長王國材、桃園市長張善政今天上午陪同立法院交通委員會，會勘桃園市中壢車站的A23站配合綠延擴建大月台辦理三鐵共構規...

舊城區商圈沒落活化成效不佳？ 竹市府：持續推商圈活化

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，國民黨市議員黃文政指出，市府雖推動「舊城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。