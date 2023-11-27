竹市多項爛尾錢坑工程 市府：盡力重新開工、努力完工

國民黨新竹市議員陳慶齡與黃美慧今在議會質詢時指出，竹市包括關埔國小運動中心、新竹市西大路（停七）立體停車場、國際展演中心等多項公共建設狀況頻頻，陸續面臨工程進度落後、市府解約等問題，這些爛尾工程個別都要上億元經費，根本是錢坑，有些還因停工導致外觀像廢墟，希望市府說明工程進度，盡快落實建設。

陳慶齡與黃美慧說，包含竹市有多項公共建設屬錢坑，也因停工導致現狀如廢墟一般，比如「藝文高地」內2大工程兒童探索館及國際展演中心工程陸續因市府與施工廠商解約，工程停擺迄今；兒童探索館工程經費2.3億元，去年9月爆出施工廠商財務不佳跟市府解約，迄今近5個月工程停擺，工地靜悄悄一片。

國際展演中心預算金額11.8億元，因廠商履約狀況不佳、工程進度嚴重落後，於今年5月遭到市府解約，現狀停工中，且工程只做到地下2樓地板結構完成，市府正進行中途結算作業。

而關埔國小運動中心總額約12億元，陳慶齡說，竹市關埔國小校舍分三期興建，但被列為三期工程的體育館與景觀工程頻頻流標，從去年迄今流標11次，不少家長感嘆孩子從小一念到小六，迄今盼不到體育館或操場。

陳慶齡與黃美慧指出，另外，總金額12億元的新竹棒球場，有淹水及紅土材質不良等問題，目前停工中；總金額2.8億元的西大路（停七）立體停車場，因原廠商工程嚴重落後，市府去年12月15日主動與廠商解約。這些公共工程已成為錢坑，希望市府能落實建設，逐步完善各項工程品質。

對此，市府回應，關埔國小二期已啟動第三方公正單位鑑定，關埔國小三期辦理拆標，目前景觀部分工程已上網招標，預計12月5日進行第1次開標，朝兼顧工程順利、校園安全及完善學生活動空間方向辦理。市立棒球場刻正進行改善作業，函請廠商儘速提出完善的回填材料移除計畫並經PCM監造審核；針對兒童探索館、國際展演中心等改善工程，市府也將持續推進工程進度並釐清缺失。

市府指出，西大路（停七）立體停車場於2021年3月30日開工，契約工期450天，已履約443天進度僅43%，落後高達57%，經2次趕工計畫審查廠商毫無積極改善態度及建設性，反而要求增加260天工期，市府於去年12月15日與該廠商解約，今年積極重啟續建工程招標作業，於8月順利決標，預計明年7月完工。