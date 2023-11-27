為後龍科、苗栗財政 鍾東錦兩度喊話中央：特赦縣府負債100億

苗栗縣長鍾東錦今天在縣議會答詢時，表示後龍科學園區開發案縣府會先研究，如果中央認為有機會再往前進一步，也希望中央特赦縣府負債100億元，讓縣府財政脫離行政院財政紀律異常控管機制。

副總統賴清德提出桃竹苗大矽谷計畫，胎死腹中的後龍科案，縣議員廖秀紅今天質詢重啟的可能性，她說，台積電已經進駐竹南、銅鑼科學園區，還繼續尋找適合的地點，苗栗不缺水、電，且交通方便，後龍科規畫已經很完整了，有機會如果重啟開發，時程可以縮短許多。

鍾東錦說，後龍科案當初因反對的聲音無疾而終，全案2006年勘選在後龍鎮苦苓腳段及造橋潭內段，面積362公頃，縣府與委託規畫公司目前還在訴訟，開發案區段徵收涉及私人土地，及特定農業區解編。

「這是好案子」！鍾東錦指出，縣府會先研究，如果中央認為有機會，再來進一步解編特農往前走，但第一要協調獲得地方居民的同意，尤其是住宅用地沒有辦法畫設太多，他擔心區段徵收無法推動辦理。

此外，縣議員徐功凡則關心明年5月20日新政府上任後，鍾東錦有沒有什麼方式，可以去要求甚至解決縣府的財政難題，鍾答覆表示，如果等到新政府來不及，見在就要發聲，因為正在選舉，不管什麼黨派參選人可以給什麼承諾？

鍾東錦表示，很多人主張財政收支劃分法修法，但涉及分配，講了多年還是沒有辦法解決，苗栗稅收1年400多億元，預算只發了250幾億，另縣府真正要還的公共債務法的長短期負債360幾億元，只要降到200多億元，就可以脫離控管。