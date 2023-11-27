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中壢車站三鐵共構2031通車 最醜火車站明年6月拆掉換新

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
網評最醜的中壢火車站（見圖），交通部決定明年6月拆除、新車站啟用。記者曾增勳／攝影
網評最醜的中壢火車站（見圖），交通部決定明年6月拆除、新車站啟用。記者曾增勳／攝影

交通部長王國材、桃園市長張善政今天上午陪同立法院交通委員會，會勘桃園市中壢車站的A23站配合綠延擴建大月台辦理三鐵共構規畫進度，在立委魯明哲徵詢確定下，交通部決定，被稱最醜的中壢火車站明年6月拆除、新站啟用，王國材說，大家說中壢火車站很醜，那就換一個新的站體，中壢火車站與機捷、綠捷站三鐵共構整體完成通車預計2031年。

王國材、張善政和立院交委魯明哲等人，由交通部鐵道局人員引導下，走下地下三層樓視察機捷A23站體目前進度，看見該站體鋼樑構築至地下35公尺，魯明哲表示，今天是要確定中壢火車站、機捷及綠捷延伸站三鐵共構規畫，並了解各項工程的進度及遇到的困難，未來三鐵在這裡共會，確認從八德來的綠捷延伸線可以進到中壢火車站，也讓地方里長市民了解機捷A23站進站、台鐵地下化預計完工通車時間。

中壢火車站與機捷A23站共構規畫中，原先綠捷八德延伸線規畫至中壢體育園區站，並綠捷未進入中壢火車站，魯明哲與地方人士陳情下，交通部與桃園市府協商下，台鐵、機捷與綠線延伸至中壢火車站（A23站）規畫三鐵共構，爭取行政院年底前核定，預定2031年完工通車，未來中壢火車站為台鐵在上層、A23 站在下層，呈十字交叉結構的三鐵共構車站。

「中壢火車站很醜，我們明年就換新的站體」，王國材向張善政、魯明哲和在場里長承諾，王表示，未來中壢站三鐵共構，過去中壢站是既成的站，後來機捷與捷運綠線延伸站，很難在站體共構，現在想到利用大月台方式，把中壢火車站與機捷、綠捷站結合，未來在中壢會有新的站體，前後站三鐵服務整體完成時間預計2031年，對中壢地區發展和市民便利提高非常多，交通部與市政府會持續努力讓工程如期如質完工。

張善政表示，中壢火車站與機捷A23站和綠線延伸中壢站三鐵共構，是台鐵地下化與桃園捷運最複雜的地方，上周國發會剛通過綠線延伸中壢綜合規劃報告，行政院副院長鄭文燦承諾今年底前行政院會核定，中壢火車站是台鐵地下化唯一三鐵共構站工程複雜，火車站正在改建、機捷A23站正在施工、綠線延伸即將核定，所有工作一步步往前推進，未來中壢將是桃園最亮點的地方。

交通部長王國材（左二）承諾明年很醜的中壢火車站拆除、新站啟用，一旁是桃園市長張善政（右一）、立委魯明哲（中）。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材（左二）承諾明年很醜的中壢火車站拆除、新站啟用，一旁是桃園市長張善政（右一）、立委魯明哲（中）。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材（左四）、桃園市長張善政（左五）立委魯明哲（左六）會勘中壢火車站三鐵共構2031通車。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材（左四）、桃園市長張善政（左五）立委魯明哲（左六）會勘中壢火車站三鐵共構2031通車。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材、桃園市長張善政、立委魯明哲會勘中壢火車站三鐵共構2031通車。記者曾增勳／攝影
交通部長王國材、桃園市長張善政、立委魯明哲會勘中壢火車站三鐵共構2031通車。記者曾增勳／攝影

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