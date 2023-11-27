舊城區商圈沒落活化成效不佳？ 竹市府：持續推商圈活化

已有超過70年歷史的新竹市舊城區商圈過去曾有竹市百貨商城美名，近年逐漸發展沒落，國民黨市議員黃文政指出，市府雖推動「舊城商圈再造復興計畫」仍留不住人潮，分析商圈沒落的原因，包括街道老舊髒亂、公共運輸難支持、車位不足腹地狹隘，希望相關單位重視；市府指出，明年已編列預算，將進一步推動舊城商圈活化，並研議是否結合YouBike，讓民眾暢行舊城區。

市府表示，今年辦理「舊城商圈再造復興計畫」，持續與商圈組織合作，藉由輔導店家數位轉型、創新商品開發及環境優化，強化商圈競爭力，並於東門街封街辦理「竹風好市」市集活動，邀請計畫輔導店家，及新竹在地美食小吃、文創藝品設攤，這次市集吸引超過2000人次，成功帶動消費觀光人潮。

市府指出，今年舊城商圈再造輔導計畫涵蓋18間店家，其中10間店家透過數位行銷策略，提升運營效能和知名度；另有5間業者融入創新思維，將地方文化轉化為別具一格的商品；此外，3間店家透過顧問團隊梳理店家背景故事進行店面改造，營造出更豐富的空間環境，盼能成功打造成商圈新亮點，重振舊城商圈的光輝。

市長高虹安說明，未來市府將持續推動舊城商圈活化，透過延續性店家輔導方式創造商圈亮點，同時舉辦商圈行銷活動，例如竹風好市和年貨大街等活動。市府也編列明年度活化舊城區預算，結合觀光景點、節慶等打造一系列主題持續性市集，期望吸引更多人潮進入舊城區商圈，讓民眾更加認識新竹在地商家，大幅提升商業街區曝光度，創造新竹特色產業商機。

黃文政指出，近年舊城區周邊商圈發展沒落，市府雖積極辦理行銷活動，成功帶來人潮，卻留不住，舊城區仍不具備留客能力，有些店家因生意不佳就關店休息，房東房子租不出去，就變成閒置空間，日積月累造成惡性循環，使舊城區活化成效不佳。

黃文政說，據他調查，民眾在竹市最常使用YouBike前往的地點，第一名是新竹火車站，第二名是遠東巨城購物中心，舊城區有許多老建築與文化，建議市府可在舊城區設置YouBike，讓民眾的足跡蔓延至舊城區。此外，舊城區腹地狹隘，車位不足，交通不便也連帶影響人潮前往該處的意願，希望市府能有效規畫舊城區復興計畫。