石虎為患「進行式」 果園放山雞棲息樹上仍被石虎叨走

苗栗縣公館油甘觀光果園利用果園飼養放山雞，近來遭石虎侵擾盜食，22日經通報縣府農業處架設生態攝影機，民間保育團體也前來設置捕獸籠，但雞隻遭石虎獵食仍在進行式中，昨早又有雞遭殃，果園負責人涂習麟在臉書PO出雞晚上棲息樹上奇觀，感嘆說是因雞都不敢回雞寮住了，要怎麼去平衡保育野生動物和農民的經濟財產問題，「我需要的是一個答案！」

該果園雞隻近來持續被石虎侵擾蒙受損失，上周五一早，赫然發現捕獸籠捕獲一隻食蟹獴，當晚生態攝影機也終拍到石虎叼食雞的畫面，然而今天一早又有雞的內臟遭石虎掏空橫死；縣府農業處自然生態保育科長張葦說，今天將派員前往了解有無防治需求。

涂習麟說，依他的狀況來說，很多單位有在關心，也有單位裝了紅外線攝影機，實際上拍到了石虎叨走雞的畫面，但那又如何？只有消極的回應，或許對學術研究費有所幫助而已。

「養雞對我是副業，說實在每天咬死一隻我也無所謂，我要凸顯的是當保育石虎跟家禽有衝突的時候，你們這些動保人士要怎麼去平衡處理這些問題？我需要的是一個答案。」

網友紛紛留言，關切保育野生動物和農民的經濟財產，是否可以並行不抵觸呢？有人也幫農民抱不平說，野生動物要保護，但農民情何以堪！天上飛的蟲來吃、地下跑的山豬來翻土、樹上走跳的猴子到處偷吃水果，大人們，想想辦法吧！政府的存在價值不就是解決人民的問題嗎？