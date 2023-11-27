展區設施都升級！竹市眷村博物館空間改善工程決標　

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聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
文化局說明，透過眷村博物館展示，可帶領民眾一同穿越時光隧道，並以文物展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學。圖／新竹市政府提供
文化局說明，透過眷村博物館展示，可帶領民眾一同穿越時光隧道，並以文物展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學。圖／新竹市政府提供

新竹市共有47個眷村，由於時代變遷，眷村改建，讓珍貴的文物隨之逐漸消失，位於東大路二段的眷村博物館於2002年成立，是全台首座眷村博物館，展示保存眷村的文化，市府今指出，已向文化部爭取近1700萬元經費，辦理博物館空間改善工程及更新常設展，並於22日決標，預計重新規畫展區、增設親子及無障礙空間，使博物館能更加貼近民眾生活。

目前眷村博物館1、2樓為常設展，1樓是眷村歷史背景區，介紹台灣眷村的形成與新竹眷村的演變；2樓為眷村生活情境區，以情境重現的方式將眷村食、衣、住、行、育、樂、眷村巷道等，濃厚的眷村生活樣貌，把眷村即將消逝的獨特生活容貌，保留在博物館的展示空間中。

文化局表示，眷村博物館是展現竹市眷村常民文化與文物的基地，館藏來自眷村及各界蒐集與贈與，許多眷村民眾更親身投入口述記憶的傳承工程，充份展現「用自己的記憶來說眷村故事」的精神。眷村博物館因應工程施作，將自明年1月1日起閉館，預計於明年下半年完工。

文化局說明，透過眷村博物館展示，可帶領民眾一同穿越時光隧道，懷念過去時光，並以文物展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學，正是眷村博物館闡揚常民文化的開館精神。改善工程完工後，將優化館舍設施，提升博物館專業功能，提供民眾更友善完備的公共服務。

市長高虹安說，博物館是城市生活的文化據點，儘管舊有眷村聚落已不復見，但改建過程象徵著從臨時居所到穩定安居的轉變，眷村博物館恰可賦予懷舊與當代的意義，邀請市民朋友可以在年底改建前一同來博物館體驗。

眷村博物館展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學。圖／新竹市政府提供
眷村博物館展示當年錢幣、軍服、糧票、家用品、老照片等，使大眾瞭解當年軍、榮眷生活的演變及克勤克儉的生活哲學。圖／新竹市政府提供
位於東大路二段的眷村博物館於2002年成立，是全台首座眷村博物館，展示保存眷村的文化。圖／新竹市政府提供
位於東大路二段的眷村博物館於2002年成立，是全台首座眷村博物館，展示保存眷村的文化。圖／新竹市政府提供

眷村 博物館 文物 新竹

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