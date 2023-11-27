建案破壞人行道 桃園全市稽查

桃園市多處新興重劃區建案林立，許多重型車輛機具頻繁進出，造成人行道和道路破損，引發民怨；市府建管處昨表示已啟動稽查專案，會優先針對龜山區A7重劃區範圍派員加強巡檢，陸續擴大至全市稽查，確保民眾通行安全。

「實地到A7重劃區周邊走一圈，感覺人行道像被炸過一樣。」議員李宗豪表示，桃園人口成長快速、建案多，周邊公共設施卻慘不忍睹，不只人行道占用、破損情況嚴重，甚至垃圾隨地亂丟，宛如成無政府狀態。

李宗豪說，有工地獲得「112年道路認養友善工地標章」，諷刺的是，公文就貼在被工地毀損嚴重的人行道旁，市府應要求建商負責。

無獨有偶，議員許家睿也直指八德重劃區一處建案附近道路長期處於坑坑疤疤的狀態，依照現行「桃園市建築物施工中維護公共設施管理要點」，即使建案經列管，也只能等建商領使照時，才能要求改善，導致很多建商以拖待變，應檢討相關規定。

建管處長莊敬權表示，現行法令規定的確較消極，市府原採專案方式處理龜山A7和八德建案，但接獲各地反映類似情況，因此決定在修法前，改採通案方式，將全市工地列入稽查，未來不僅是建築基地內的施工安全，周邊公共設施也會列為工地巡檢的檢查重點。

莊敬權說，在A7重劃區已發現14處違規工地，共裁罰36萬元，也勒令其中違規嚴重的5處工地停工至改善為止，市府不會要求重鋪路面，但至少道路要保持平整，盼強力執法還給市民安心通行空間，目前勒令停工的工地後續會加強稽查。

建管處呼籲，建案施工如需使用道路或開挖路面，應向相關單位申請借用、施工許可後才可進行，否則裁處1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰，必要時勒令停工。