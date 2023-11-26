六堆客家文化園區開園12年 今突破999萬人次入園

客家委員會客家文化發展中心所轄台灣客家文化館及六堆客家文化園區分別自民國101年及100年開園迄今，本周假日分別突破總入園人數888萬及999萬遊客參觀人數，體驗認識客家族群的語言文化，讓2023六堆秋收祭系列活動獲得滿滿美好的豐收。

客發中心指出，六堆秋收祭期間湧入近7萬多人次到六堆園區，從「六堆行讀遊程」體驗客家文化景點、「來六堆摘菜趣」認識在地食農教育、到「行尞六堆老屋磅米𥺆」活動，請米𥺆師傅示範米𥺆製作，薪傳師客語講解互動，參與民眾吃得到爆米香，還可看表演、學客語，讓客語融入生活，重溫早期客庄秋收熱鬧歡慶氛圍，更深化六堆生態博物館的理念。

客家文化發展中心指出，南園北館的核心價值是讓深厚客家文化，在美好的場域，透過各種方對話，讓一般民眾在參與園區的活動體驗客家的常民文化與認識客家的語言。客庄的居民參與園區的活動凝聚在地及文化，由園區與居民共同創造在地的新故事、新人物。

客發中心主任何金樑說，台灣客家文化館入館總人次已超過888萬人次，六堆園區入園人次超過999萬人次，即將突破1000萬人次，南北園館開園12年歷程，展現不同的文化歷史脈絡。近年來有越來越多國外好友、學者來訪，期待未來更多不同族群及國際的大小朋友可以到南北園區體驗傳統的客家文化及創新的客庄體驗。