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公館鄉新港寮福德祠登記「伯公」名下 苗栗縣府還地於民
苗栗縣公館鄉新港寮福德祠土地登記於「伯公」名下，有可能遭到拍賣，縣府協助認定土地延續性，改登記「新港寮福德祠發展協會」還地於民，地方今天熱鬧辦活動慶祝。
公館鄉新港寮福德祠發展協會今天辦理歲末酬謝天神暨文化復興「還地於民」慶典，縣長鍾東錦頒發新港寮福德祠「伯公」與「新港寮福德祠發展協會」，同一主題延續性證明書，新港寮福德祠發展協會理事長朱志龍代表接受，議員孫素娥、許櫻萍、徐筱菁、楊明燁、曾玟學，及公館鄉長何在鑫等人到場見證。
縣府民政處指出，新港寮福德祠伯公建於1946年，日據時代土地登記「伯公」名下，但因伯公是神明，不是自然人或法人，不能成為所有權人，土地可能面臨標售，縣府認證「伯公」、「新港寮福德祠發展協會」的延續性，今年11月3日公告期滿，縣府頒發證書。
鍾東錦表示，由於過去伯公土地歸屬不清楚，因此責成民政處團隊用心並簡化處理過程，成立法人完成土地登記，落實政府保障民眾既有土地權益及維護財產權。
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