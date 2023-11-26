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桃市府赴泰宣傳觀光 副市長蘇俊賓「一舉動」引驚呼

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府團隊日前到泰國推廣桃園觀光，副市長蘇俊賓在曼谷觀光推介會上秀出自己的彩繪作品，當場獲得滿堂采。圖／桃園市觀旅局提供
桃市府團隊日前到泰國推廣桃園觀光，副市長蘇俊賓在曼谷觀光推介會上秀出自己的彩繪作品，當場獲得滿堂采。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市副市長蘇俊賓近期率隊赴泰國推廣桃園觀光，除安排拜會泰國出境旅遊協會及泰國3大旅行業者外，也和泰國最具代表性的3家旅行社簽署觀光合作備忘錄。蘇在曼谷舉辦B2B觀光推介會與交流晚宴時，還放上4張自己彩繪泰國景點的作品，讓業者們留下深刻印象，大讚市府團隊誠意十足。

此次交流活動，出席的曼谷副市長塔維達·卡莫維和蘇俊賓都是2022年新上任的新市政團隊。被網友笑稱是「政壇屆插畫家」的蘇俊賓，在推介會尾聲時丟彩蛋，秀出疫情前在泰國畫的美功鐵道市集、鄭王廟、臥佛寺、安帕瓦水上市場等4張彩繪作品，頓時讓現場沸騰不已。

蘇俊賓說，感謝駐泰代表處大使張俊福協助，展現最好的城市外交；大家看到桃園就會想起產業，忘記桃園其實很好玩，桃園有距離台灣機場最近的神木群、北台灣保存最完整的老街區，希望桃園不只是台灣的迎賓大廳，更希望國際觀光客駐足桃園。

塔維達表示，曾多次來台學術訪問，但離開機場多直奔其他城市，並不了解桃園，經過這次曼谷觀光推廣活動，看到桃園有豐饒的觀光產業、美食與漂亮旅宿，很期待雙城在觀光互惠或其他議題有更多交流機會。

觀旅局長周柏吟表示，這次觀光推介會，除有桃園觀光業者參與，也集合航空公司、一線旅行業者等31家業者共45位代表，是歷年海外推廣活動參加人數最多的一次，不僅簽訂MOU，鼓勵旅行業者將桃園列入行程或增加停留天數，也鼓勵觀光產業來桃園召開旅遊觀光會議，以活躍旅遊規模。

桃市府團隊日前到泰國推廣桃園觀光，副市長蘇俊賓（右）現場與曼谷市副市長塔維達·卡莫維（左）互動交流。圖／桃園市觀旅局提供
桃市府團隊日前到泰國推廣桃園觀光，副市長蘇俊賓（右）現場與曼谷市副市長塔維達·卡莫維（左）互動交流。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 泰國 蘇俊賓

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