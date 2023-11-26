苗栗10大路口多功能科技執法 半年取締最多路口達4000件

苗栗縣10大易肇事、違規路口多功能科技執法，縣警局公布今年4月1日至9月30日，共取締1萬7300多件，其中，苗栗市中正路、為公路約4000件，未依標誌標線行駛近7000件占最多。

縣警局運用行政院補助「協助地方政府建置交通科技執法設備，盤點全縣10大易肇事、違規路口，去年9月1建置路口多功能科技執法，縣警局最近向縣議會提具工作報告，10大路口4月1日至9月30日，取締1萬7393件，期間發生事故69件，去年同期77件，降低10.39%。

縣警統計分析，取締件數前三名依序，苗栗市中正路、為公路4013件，頭份市中央路、自強路口3883件，公館鄉台6線、苗26線口2843件；違規項目以未依標誌標線行駛6910件最多，未保持路口淨空3976件第二，違規停車1666件第三。

綜合違規地 及項目，頭份市中央路、自強路口未保持路口淨空2966件最多，苗栗市中正路、為公路未依標誌標線行駛2752次之，竹南鎮環市路三段與光復路口未依標誌標線行駛1981件再次之。

其中，10路口取締違規件數居冠的苗栗市中正路、為公路口，居民很有感，今年8月間才發生74歲老翁逆向撞及陳姓男子（42歲）所騎的，現場觸目心驚，陳男則慘死，他們認為路口號誌較為複雜，駕駛人違規也有發生事故風險。