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酸菜鹹菜福菜都是芥菜 蘇俊賓千人踩酸菜推廣客家美食

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市農業局長陳冠義（中）與小朋友一起赤腳踩千人踩酸菜，認識食農教育，不亦樂乎。記者曾增勳／攝影
桃園市農業局長陳冠義（中）與小朋友一起赤腳踩千人踩酸菜，認識食農教育，不亦樂乎。記者曾增勳／攝影

桃園市政府與平鎮區農會今天上午在平鎮舉辦2023千人踩酸菜（芥菜）活動，隨著小朋友唱著客家童謠「月光光、過醃缸，滷些鹹菜來煮湯..」，副市長蘇俊賓與立委、議員與小朋友一起赤腳踩酸菜，蘇俊賓說，芥菜是客家菜中最不可或缺的元素，大家用手採芥菜、用腳踩酸菜，千人一起製作酸菜，邀請小朋友推廣食農教育，知道餐桌上的客家酸菜怎麼來的，推銷客家美食

這項「百年醃缸味、千人共流傳」的千人踩酸菜活動，平鎮農會與市府田業局配合食農教育，邀請平鎮區南勢國小學童參與，蘇俊賓與立委、議員下田採芥菜，再用赤腳踩下灑下鹽巴的芥菜變成酸菜，體驗早年客家人製作酸菜（鹹菜）過程，活動主題為「2023世芥客家菜」千人踩酸菜活動，讓小朋友認識從芥菜變成酸菜，成為客家美食的經過，場面熱烈，大家踩酸菜玩得不亦樂乎。

蘇俊賓開玩笑說，他以前分不清楚芥菜、鹹菜、雪裡紅、酸菜、福菜，現在知道竟然全都由芥菜醃製而成，千人踩酸菜的意義，不只是推銷芥菜，更關注食農教育，尤其芥菜是客家菜中最不可或缺的元素，可以說沒有芥菜就稱不上客家菜，常吃到的福菜、長年菜都是芥菜入菜，平鎮區農會非常用心，舉辦千人製作酸菜，藉由活動推廣食農教育和農業非常有幫助，也推廣客家美食讓大家知道。

桃園市副市長蘇俊賓與大小朋友千人一起赤腳踩酸菜活動，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓與大小朋友千人一起赤腳踩酸菜活動，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓與大小朋友千人一起赤腳踩酸菜活動，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓與大小朋友千人一起赤腳踩酸菜活動，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園平鎮區千人踩酸菜（芥菜）活動，小朋友認真赤腳踩踏芥菜變酸菜，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園平鎮區千人踩酸菜（芥菜）活動，小朋友認真赤腳踩踏芥菜變酸菜，認識食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（前排右四）與立委議員大小朋友一起赤腳踩酸菜，推廣食農教育。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（前排右四）與立委議員大小朋友一起赤腳踩酸菜，推廣食農教育。記者曾增勳／攝影

食農教育 客家美食 蘇俊賓

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