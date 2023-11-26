酸菜鹹菜福菜都是芥菜 蘇俊賓千人踩酸菜推廣客家美食

桃園市政府與平鎮區農會今天上午在平鎮舉辦2023千人踩酸菜（芥菜）活動，隨著小朋友唱著客家童謠「月光光、過醃缸，滷些鹹菜來煮湯..」，副市長蘇俊賓與立委、議員與小朋友一起赤腳踩酸菜，蘇俊賓說，芥菜是客家菜中最不可或缺的元素，大家用手採芥菜、用腳踩酸菜，千人一起製作酸菜，邀請小朋友推廣食農教育，知道餐桌上的客家酸菜怎麼來的，推銷客家美食。

這項「百年醃缸味、千人共流傳」的千人踩酸菜活動，平鎮農會與市府田業局配合食農教育，邀請平鎮區南勢國小學童參與，蘇俊賓與立委、議員下田採芥菜，再用赤腳踩下灑下鹽巴的芥菜變成酸菜，體驗早年客家人製作酸菜（鹹菜）過程，活動主題為「2023世芥客家菜」千人踩酸菜活動，讓小朋友認識從芥菜變成酸菜，成為客家美食的經過，場面熱烈，大家踩酸菜玩得不亦樂乎。