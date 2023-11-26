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重畫區重車出入占地破壞人行道 桃市府出手開罰重則停工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園多起重劃區建案施工時造成人行道破損，引發民怨。市府建管處表示已啟動稽查專案，將陸續擴大至全市稽查。圖／議員李宗豪提供
桃園多起重劃區建案施工時造成人行道破損，引發民怨。市府建管處表示已啟動稽查專案，將陸續擴大至全市稽查。圖／議員李宗豪提供

桃園重劃區建案林立，但近期多起建案施工時，因重型車輛機具頻繁進出，造成人行道破損，引發民怨。市府建管處今天表示已啟動稽查專案，會優先針對龜山A7重劃區範圍派員加強巡檢，陸續也將擴大至全市稽查，確保民眾通行安全。

「實地到龜山A7重劃區周邊走一圈，感覺人行道像被炸過一樣。」議員李宗豪表示，桃園人口成長快速、建案多，但周邊公共設施卻慘不忍睹，不只人行道占用、破損情況嚴重，甚至垃圾隨地亂丟，宛如已成無政府狀態。

李宗豪也說，實地勘察發現，有工地獲得「112年道路認養友善工地標章」，諷刺的是，該公文就貼在毀損嚴重的人行道旁，令人質疑市府核發標章的依據為何？人行道毀壞破損、建材占用人行道，行人只能與車爭道，已嚴重影響用路人權益，要求市府應從源頭管理、該罰就罰，並立刻成立專案檢討改善。

建管處長莊敬權表示，近期接獲反映重劃區內多起建案施工，造成人行道破損，甚至有建商將施工材料置放在公共空間，導致民眾下班後想在街區跑步、散步休息，有如障礙賽。

市府獲悉後已立即啟動稽查專案，優先針對龜山A7重劃區範圍派員加強巡檢，目前在A7重劃區發現14處違規工地，已裁罰共36萬元，要求工地立即恢復周圍人行道順暢，也勒令其中違規嚴重的5處工地停工直至改善為止，盼強力執法還給市民安心通行空間。

莊敬權說，未來在工地管理上，不僅是建築基地內的施工安全，周邊公共設施也會列為工地巡檢的檢查重點，確保建案施工對鄰近環境影響降至最低，尤其是目前勒令停工的幾處工地，後續會加強稽查。

建管處提醒，建案施工如有需使用道路或開挖路面，應向相關單位申請借用、施工許可後才可進行，未依規定申請將依建築法規定，裁處1萬8000元以上、9萬元以下罰鍰，必要時亦將勒令停工。

桃園多起重劃區建案施工時造成人行道破損，引發民怨。市府建管處表示已啟動稽查專案，將陸續擴大至全市稽查。圖／桃園市建管處提供
桃園多起重劃區建案施工時造成人行道破損，引發民怨。市府建管處表示已啟動稽查專案，將陸續擴大至全市稽查。圖／桃園市建管處提供

人行道 重劃區 桃園

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