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竹市香山區30個路口改善！ 中華路道路環境改善工程決標

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府推動香山區道路建設，今宣布順利完成「香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」決標，主要辦理沿線30個路口改善，圖為大庄路口改善示意圖。圖／新竹市政府提供
新竹市府推動香山區道路建設，今宣布順利完成「香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」決標，主要辦理沿線30個路口改善，圖為大庄路口改善示意圖。圖／新竹市政府提供

新竹市府推動香山區道路建設，逐步完善各項工程品質，今宣布順利完成「香山區中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）道路環境改善工程」決標，目前工程已完成發包，總經費2.62億元，主要辦理沿線30個路口改善，預計明年2月下旬開工，最快2025年2月底竣工，改善完成後將更健全香山區道路系統，帶來更舒適的用路體驗。

工務處出，中華路四段（中山路口）至中華路六段（內湖路口）是省道，因是都市計畫範圍，屬竹市維護管理路段，全長8.5公里，是香山區最重要的聯絡道路之一，該計畫總工程經費2.62億元，中央補助2.15億元，工程主要辦理沿線30個路口改善，包含增設左轉專用車道、行人穿越線退縮、行人庇護島（道）設置、設施共桿及纜線地下等項目，也針對局部路段進行人行道改善工程。

因為中華路是省道台1線，上下班尖峰時段交通量極大，每日可施工時段不多，據調查結果，道路地下管線密佈，施工遇到管線障礙機率很高，加上部分路口為平交道或地下道，施工對交通影響極大，故初期招商作業並不順暢，二次公告發包均無廠商投標，工務處經多次檢討設計內容後，終於在第四次招標時順利決標。

工務處說明，接下來市府會與廠商、交通技師及設計監造單位針對道路交通特性及工程項目，妥善擬訂交通維持計畫，提送竹市交通聯席會報審議通過後，再辦理開工，讓施工對民眾交通影響降至最低，同步請廠商做好施工品質計畫，使工程如期如質完工。

工務處表示，市府規畫持續建設更新香山區道路，香山區112年度第3階段路平計畫最快12月上旬開始施工，預計會將香山區延平路二段等13條道路路面改善，另外，2024年竹市路平計畫目前也正著手辦理工程發包作業，預計明年初即可開始積極辦理路面改善，以提道路平整度及舒適度，給市民一個好行、更安全的行車道路環境。

新竹市大庄路口現況。圖／新竹市政府提供
新竹市大庄路口現況。圖／新竹市政府提供

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