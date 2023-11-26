20處高風險路口事故大降逾5成 苗栗獲「政府服務獎」

國家發展委員會「政府服務獎」最近公布，苗栗縣政府工務處以20處高風險無號誌路口建置智慧路標，預警讓用路人提早「看」到，事故率大降53.2%，民眾有感，獲得社會關懷服務獎項肯定。

國發會「政府服務獎」是政府機關推動為民服務工作最高榮譽，今年第6屆有145個機關報名，縣府工務處首次以「智慧路標 路口安全知慢讓 用路行駛保平安」參獎，與另15個單位獲得社會關懷服務項優良機關。

工務處指出，交通部統計分析6成事故發生在路口，其中無號誌路口占整體路口死亡人數35%， 縣府引進智慧路標，前年12月至去年4月在20處肇事率高或事故嚴重路口建置，當車輛距離路口60至80公尺時，偵測啟動預警，讓用路人提早看到及知道，解決交通衝突。

20處路口前年死傷事故62件， 去年29件，大降53.2%，縣議員楊恭林大為肯定，其中，苗栗市建中街、社寮街口當地一些居民有感，反映過去這個路口超死角、超危險，用路人以為沒有車，車禍發生率很高，現在因為智慧路標，交通事故減少許多。

工務處統計建中街、社寮街口2018年至2021年事故，造成58人受傷，2022年設置智慧路標後受傷8人，依據交通部運輸研究所分析，每增加1名車禍受傷民眾，社會成本增加約100萬元，因此1年平均可減少650萬元損失，系統3年的保固期，效益1950萬元。

工務處指出，縣府接續在西湖鄉縣道119線行人通安全、縣道124線重點觀光據點路口行人通行安全，苗62線沿線行人易肇事路口及安全設施3案改善工程，擴大推動智慧路標。