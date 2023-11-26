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疑與地滑、水保有關 通霄神社拜殿裂縫將搶修

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣歷史建築「通霄神社」公告登錄逾20年，修復延宕多年的社務所日式建築最近完成規畫設計案發包，但神社拜殿主建築近來卻被發現裂縫，引發地方關切。苗栗縣文化觀光局指出，經現勘原因仍待查明，但將辦理緊急搶修規畫，並請水保單位評估改善。

通霄神社2002年登錄為苗栗縣歷史建築，縣府爭取經費陸續整修本殿基座、拜殿、參道、鳥居及接待休憩所，逐步恢復榮景。規模更大的社務所因今年已經排除占用戶爭議，獲文化部同意補助辦理修復工程的先期設計規畫作業。

不過，神社拜殿最近發現有裂縫，縣議員陳品安擔心對這幢歷史建築及知名景點造成危害，希望縣府文觀局與相關專業單位評估改善，設法妥善保存縣內文化資產

文觀局為此日前邀國產署、農村發展及水土保持署、大地及結構技術現勘 ，位於山坡的神社拜殿除了水平裂縫，也有縱向裂縫，初步懷疑神社建築出現裂縫，可能與周邊坡地發生地滑或與水土保持、排水有關，但原因還無法確認。

文觀局說明，針對神社疑似地滑情況將辦理緊急搶修規畫，水土保持相關事宜由管理單位通霄鎮公所盡速請專業技師評估後，再向相關單位申請補助，以免損及有形文化資產保存價值。

歷史建築 文化資產 苗栗縣

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