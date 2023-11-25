快訊

金馬60／蕭雅全《老狐狸》奪最佳導演！得獎名單不斷更新

台中著名「換侯」議員大轉彎 自曝2關鍵改力挺「侯康配」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只抓得到桃竹苗 桃園禁行大貨車科技執法有漏洞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府取締大貨車違規行駛限重路段，在全市14條道路裝有科技執法設備，但民代發現執法系統有漏洞，目前只能抓到設籍桃竹苗的大貨車，無法揪出其他縣市車輛。記者陳俊智／攝影
桃園市政府取締大貨車違規行駛限重路段，在全市14條道路裝有科技執法設備，但民代發現執法系統有漏洞，目前只能抓到設籍桃竹苗的大貨車，無法揪出其他縣市車輛。記者陳俊智／攝影

桃園市政府取締大貨車違規行駛限重路段，在全市14條道路裝有科技執法設備，但民代發現執法系統有漏洞，目前只能抓到設籍桃竹苗的大貨車，無法揪出其他縣市車輛；設計取締大貨車違規執法系統的交通局證實有此問題，正在修改系統格式，拚明年1月介接公路局監理系統，掌握全國車籍資料。

另外，桃園還有取締違規停車、超速、闖紅燈、未禮讓行人和未依號誌標線行駛等科技執法系統及設備，由警察局設計管理。警方表示，系統有對接公路局監理系統，全國車籍資料都能掌握，執法沒有問題，外縣市車輛在桃園違規都能開單告發。

桃園市政府為維護交通安全，全市多條道路依路幅寬窄等情，設有6.5噸、10噸、25噸到35噸不等的限制通行條件，其中有14處搭配科技執法取締違規，但八德區義勇街、富榮街執法上路1年多，仍有不少大貨車穿梭，引發民眾質疑；市議員許家睿發現這義勇街、榮富接2套執法設備去年9月初至10月底業績掛零，反而警方人工取締有成，進一步追查才找到系統漏洞。

許家睿指出，目前桃園取締大貨車違規行駛禁行路段的科技執法模式是先掃描每一輛車的車牌，然後從車籍資料掌握車種、車重及最大載重判讀該車有無違規行駛限重路段，但前端設備偵測不靈敏，後端只掌握設籍桃園的大貨車資料，系統完全沒有發揮功用。

許家睿表示，交通局雖有設法改善，但目前只掌握到桃竹苗地區車籍，建議市府先與北北基索取資料，再進一步掌握全國大貨車數據，執法才能全面不漏接。

交通局表示，大貨車禁行限重路段科技執法自2021年1月上路，因當初屬新興試辦性質，公路局考量個資問題，一開始只提供在地車籍資料，經過爭取，才陸續要到竹苗2地資料。目前正公路局標準修改系統格式，拚明年1月介接公路局監理系統，補起漏洞。

桃園 科技執法

延伸閱讀

影／國1北上桃園段清晨3車事故 閃不掉撞打橫貨車...駕駛傷重亡

2023桃園文博會11/25中原文創園區！以7大主題+桃園超有市帶大家探索城市

小心違規！竹市這4處易肇事路口 12月起科技執法上路

國1北上桃園路段小車追撞大貨車 轎車駕駛一度受困命危送醫

相關新聞

只抓得到桃竹苗 桃園禁行大貨車科技執法有漏洞

桃園市政府取締大貨車違規行駛限重路段，在全市14條道路裝有科技執法設備，但民代發現執法系統有漏洞，目前只能抓到設籍桃竹苗...

今與蔡總統同框 鍾東錦感謝她支持縣府財政難關

蔡英文總統今天下鄉到苗栗竹南中港慈裕宮參拜祈福，苗栗縣長鍾東錦也陪同參拜，除當面感謝蔡總統支持縣政府財政難關，挹注警察局...

台版普羅旺斯花海開8成 花期至12月中2周內最美

有台版普羅旺斯之稱的「桃園仙草嘉年華」今於楊梅休閒農業區盛大開幕，至12月3日止展開為期9天的系列活動，今年活動以童話仙...

姜阿新洋樓獲管理維護優良獎 更為北埔重要古蹟之一

新竹縣定古蹟姜阿新洋樓從全國2874處古蹟歷史建築脫穎而出，獲文化部古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎，成為今年全國...

桃園公車App逾10款 資訊不一

桃園市政府推動民眾參與公共政策，現有4729筆開放資料供民眾使用，其中公車動態資訊使用頻率高，被坊間設計成10多款App...

竹市特教助理員爆欠薪 高虹安：1周內發

新竹市議員施乃如昨天質詢揭露有時薪特教助理員迄今長達4個月沒有拿到薪水，「月薪不過2萬多元，還要被欠薪」，追問市長高虹安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。