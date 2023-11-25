只抓得到桃竹苗 桃園禁行大貨車科技執法有漏洞

桃園市政府取締大貨車違規行駛限重路段，在全市14條道路裝有科技執法設備，但民代發現執法系統有漏洞，目前只能抓到設籍桃竹苗的大貨車，無法揪出其他縣市車輛；設計取締大貨車違規執法系統的交通局證實有此問題，正在修改系統格式，拚明年1月介接公路局監理系統，掌握全國車籍資料。

另外，桃園還有取締違規停車、超速、闖紅燈、未禮讓行人和未依號誌標線行駛等科技執法系統及設備，由警察局設計管理。警方表示，系統有對接公路局監理系統，全國車籍資料都能掌握，執法沒有問題，外縣市車輛在桃園違規都能開單告發。

桃園市政府為維護交通安全，全市多條道路依路幅寬窄等情，設有6.5噸、10噸、25噸到35噸不等的限制通行條件，其中有14處搭配科技執法取締違規，但八德區義勇街、富榮街執法上路1年多，仍有不少大貨車穿梭，引發民眾質疑；市議員許家睿發現這義勇街、榮富接2套執法設備去年9月初至10月底業績掛零，反而警方人工取締有成，進一步追查才找到系統漏洞。

許家睿指出，目前桃園取締大貨車違規行駛禁行路段的科技執法模式是先掃描每一輛車的車牌，然後從車籍資料掌握車種、車重及最大載重判讀該車有無違規行駛限重路段，但前端設備偵測不靈敏，後端只掌握設籍桃園的大貨車資料，系統完全沒有發揮功用。

許家睿表示，交通局雖有設法改善，但目前只掌握到桃竹苗地區車籍，建議市府先與北北基索取資料，再進一步掌握全國大貨車數據，執法才能全面不漏接。

交通局表示，大貨車禁行限重路段科技執法自2021年1月上路，因當初屬新興試辦性質，公路局考量個資問題，一開始只提供在地車籍資料，經過爭取，才陸續要到竹苗2地資料。目前正公路局標準修改系統格式，拚明年1月介接公路局監理系統，補起漏洞。