苗栗「通霄神社」拜殿發現裂縫 懷疑與地滑、水保有關

苗栗縣歷史建築「通霄神社」公告登錄逾20年，神社及周邊環境、休憩所已先後修繕，延宕多年的社務所日式建築最近也已完成規畫設計案的發包，但神社拜殿主建築近來卻發現裂縫，引起地方關切，擔心結構受損，苗栗縣文化觀光局日前邀相關單位及結構技師等專業人員現勘，但神社及周邊部分地面出現裂縫的現象，是建築物結構出現狀況，還是周邊坡地發生「地滑」，原因仍待查明，文觀局將辦理緊急搶修規畫，並請水保單位評估改善。

通霄神社2002年登錄為苗栗縣歷史建築，縣府爭取經費整修本殿基座、拜殿、參道及鳥居等周邊建築，下方神社管理人員使用的接待休憩所經縣府爭取經費，已斥資1110萬元在去年8月修復，重現榮景，另外規模更大的社務所因占用戶爭議拖延多年，月前已排除，文化部同意補助數百萬元經費辦理修復工程的先期設計規畫作業。

神社拜殿最近發現有裂縫，縣議員陳品安擔心對這幢歷史建築及知名景點造成危害，在議會提出詢問，表示神社出現的水平裂縫，她問過建築專家，認為危險性較大，希望文觀局與相關專業單位評估改善，設法妥善保存縣內文化資產。