台版普羅旺斯花海開8成 花期至12月中2周內最美

有台版普羅旺斯之稱的「桃園仙草嘉年華」今於楊梅休閒農業區盛大開幕，至12月3日止展開為期9天的系列活動，今年活動以童話仙境為題，本次規畫4場亮點活動，現場花田已花開8至9成，最美會是這2周，預計花期可到12月中。

仙草花節今年打造桃樂絲童話冒險的奇幻國度，大型裝置「心之所向」以鐵雕結合透光材料設計，呈現桃樂絲進入奇幻奧茲王國的意象，「女巫考驗」則是以鐵雕裝置還原經典劇情，民眾化身桃樂絲勇敢對抗女巫考驗的場景。也邀請藝術家與在地居民共同創作裝置作品，共同打造桃樂絲的冒險夥伴稻草人、錫樵夫與獅子。更有結合實境解謎App的互動遊戲「童話尋仙」以桃樂絲冒險故事為題，讓民眾彷彿親身進入童話仙境的奇幻國度，通關更可獲得限量環保餐盒。

桃園市長張善政今出席表示，楊梅一年一度的盛事今天開始，法國普羅旺斯、日本北海道都有薰衣草，而楊梅這塊寶地則有仙草花，今年除了童話主題，更有員本社區發展協會聯手開發仙草茶磚等多樣化的仙草產品，歡迎喜愛花海、喜愛從事親子活動的朋友到訪楊梅，來一場美感、美食與親子同歡的饗宴，感受台版普羅旺斯的魅力。

農業局長陳冠義說本次規畫4場亮點活動，除今日的「小小青農仙草班」外，明有「紫色派對」規畫有豐富的舞台表演及手作體驗； 12月2日「桃樂絲的午後時光」開發創新仙草食品如仙草花生餅、仙草生乳捲、仙草牛汶水、仙草雞湯竹筒飯等，與民眾一起品嘗；12月3日「奧茲王國嘉年華」則是邀請台北靈魂兄弟、天馬戲創作劇團帶來盛大的歌舞演出。

陳冠義說，除了活動展出外，更與周邊休區農場合作，提供多組農場花卉妝點，打造台塑農場第二展區，一同歡慶仙草嘉年華。