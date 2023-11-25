先就業再升學 小店員成書店店長

苗栗縣苑裡鎮獨立書店「掀冊店」的店長周宗霖，高中畢業後，選擇不一樣的人生道路。他參加勞動部「青年就業領航計畫」，先就業再就學，透過實務工作磨練，從青澀高中生、店員蛻變成店長，不僅事業小有所成，受邀返回母校分享經驗，同時也將以特殊選才管道繼續升學，專攻行銷領域。

周宗霖回憶說，3年前初進書店時恰巧碰上疫情，為了要在網站上幫助小農推廣並販售農產品，需要撰寫文案來吸引消費者購買，原本毫無經驗，經職場導師的指導與練習後，文案功力才慢慢提升。

周宗霖的努力獲得書店創辦人林秀芃肯定，他也用工作證明自己實力，從店員被提拔為獨當一面的店長。他回母校分享經歷時，也鼓勵學弟妹如果對未來感到茫然，不妨參加計畫累積工作經驗，釐清職涯目標。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，「青年就業領航計畫」鼓勵高中職應屆畢業生先就業再升學，藉由職場體驗學習，探索職涯方向。參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到1萬元就業津貼。