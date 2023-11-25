竹市特教助理員爆欠薪 高虹安：1周內發

新竹市議員施乃如昨天質詢揭露有時薪特教助理員迄今長達4個月沒有拿到薪水，「月薪不過2萬多元，還要被欠薪」，追問市長高虹安「妳能接受嗎？」她也發現特教助理員合約竟還寫道不適用勞基法，已有違法之虞，要求市府盡速發薪、保障勞工權益。

高虹安答詢回應，市府教育處已有全數撥付特教助理員薪水到學校，並有發函通知學校，針對發薪事宜已請學校檢討。

在施乃如的追問之下「到底什麼時候才能發薪水？」高虹安轉頭向教育處長陳木金確認，允諾市府一周內立刻完成薪水發放。

依據新竹市政府先前提供資料，竹市有18名專任特教助理員，以及198名時薪制特教助理員。

施乃如質詢表示，自己接獲時薪制特教助理員陳情長達4個月被欠薪，就她了解，3校欠薪總金額約60多萬元，每名助理員月薪不高約2萬多元，卻得遭遇如此對待。

不僅如此，施乃如也直指時薪特教助理員與學校簽訂的合約內容「不合理」，助理員為臨時人員，適用勞基法，但合約上卻寫道不適用勞基法法規。

施乃如要求市府建立合約公版範本，明定薪資給付日期、休假方式，且要明確規範寒暑假期間勞健保不能中斷。

市府教育處會後說明，因為市府今年針對特教助理員增加人力、提高薪資，辦理墊付案相關程序較長，撥款給學校速度較慢，但都有提前通知學校先運用校方基金支付特教助理員的薪水，不過卻有少數學校延遲發薪，後續將務必要求學校如期發放薪水。

勞工處長黃錦源也表示，特教助理員適用勞基法，勞工處將派員到機關學校勞動檢查，如果沒給薪水就違反勞基法，將依法辦理。