桃園公車App逾10款 資訊不一

桃園市政府推動民眾參與公共政策，現有4729筆開放資料供民眾使用，其中公車動態資訊使用頻率高，被坊間設計成10多款App，但每款App操作方法及更新速度有落差，造成民眾紊亂，引發民代質疑，要求監督資訊使用狀況；研考會主委吳肇銘表示，看官方App最準，民眾下載請認明「桃園市政府交通局」，另會提醒開發者妥適說明，避免誤會。

桃園市議員謝美英指出，智慧型手機無論蘋果iOS或安卓系統，在程式下載商店搜尋桃園公車，立刻跳出「桃園搭公車」、「桃園公車即時動態」、「下一班公車」等10幾款App，名稱五花八門，都是民間設計開發，而市府交通局開發的「桃園公車」官方App則是被埋沒在眾多App選項之中，並未置頂，一眼難以辨認。

謝美英指出，市府開放民眾使用公家資源開發App促進民政參與公共政策是好事，但官方與民間10多款App更新速度不一，造成民眾接收資訊紊亂，有人因此錯過班次，也有旅客因使用不同App查找資訊出現歧異而爭吵，市府應該設法解決，尤其桃園是國門之都，各國遊客眾多，大眾交通資訊的正確性非常重要，要設法避免民間App更新速度差衍生遊客誤解市府效率差。

研考會主委吳肇銘表示，確實有民眾會把民間開發的App誤認成官方App，提醒民眾下載時要注意開發者名稱，市府在功能介紹內容也會註明「桃園市政府交通局」，開啟程式也會有市府logo，請以官方提供資訊為主。市府往後會提醒開發者，如果要使用開放資料設計App者，應妥適說明，避免誤會。

另外，謝美英指目前抱怨官方App操作複雜難用多為65歲以上族群，建議市府檢討優化；張新福表示，交通局每隔一段時間就會更新內容及修正錯誤，會設法簡化，方便民眾操作。