高虹安力推多處側溝改善工程陸續完工 里長大讚有感

新竹市多處巷弄排水系統老舊、逢雨必淹，困擾居民多年。新竹市政府今天指出，市長高虹安今年力推側溝改善工程，共挹注逾2000萬元經費，由三區公所陸續完成多處側溝新增及改善工程，積淹水問題大幅改善有感，獲得不少當地里長及居民肯定。

竹市府民政處長施淑婷說，強降雨來臨時，若排水溝太窄無法負荷雨量，將致雨水漫流道路上，因此市府啟動側溝改善工程；截至今年11月，東區區公所已改善排水溝總長度為926公尺，北區區公所排水溝改善長度164公尺、新設長度134.5公尺，香山區公所排水溝改善1006公尺、新設183公尺，大幅優化排水系統、加強防汛效能。

東區南大里陳姓居民說，西大路18號前排水溝為早期興建，溝面較窄且因寬頻及監視纜線附掛影響排水，近年逢短延時強降雨，常發生淹水，得知今年市府重建水溝長度約120公尺，將溝寬由原30公分改建為50公分，大幅紓解強降雨造成的積水問題。

中寮里長徐瑞龍說，今年5月強降雨造成中寮里延平路三段346號側排水溝排水無法負荷，導致周遭房屋及路面積水，近月經過加寬側溝、打通水路後，該處排水溝非常暢通且易於清理，歷經不少風雨考驗，堵塞、積水等都沒再發生，居民都安心不少。

香山區朝山里長陳桂廷也肯定朝山里大湖路52巷單號側邊新建排水溝，過去因無公共排水溝渠，家庭汙水沿路邊漫流匯積在空地低窪處，不但惡臭且易滋生病媒蚊蠅。新建全長95公尺排水溝，同時將柏油路面重新刨除加封後，通暢整潔許多。

「市民的大小事，都是市府的大事。」高虹安指出，市府團隊重視城市基礎建設，未來將持續優化全市排水系統、加強防汛效能，也會同步順平路面提高交通安全性，以及改善環境衛生，避免水溝淤塞滯留導致病媒蚊的孳生擴散，強化生活環境品質。