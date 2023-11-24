國發會通過桃園捷運綠線延中壢 政院核定後拚120年通車

桃園市政府捷運工程局下午表示，國家發展委員會於今日審議「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃」，市府秘書長詹榮鋒與捷工局長劉慶豐等人出席，並於會中說明計畫內容及效益，獲國發會支持並審議通過，將函復行政院建議核定。

劉慶豐局長說，市府自109年2月15日行政院核定捷運綠線延伸中壢可行性研究後，綜合規畫報告於111年3月送交通部審查，期間依交通部審查意見優化多項工程，包括中圓及大圓潛盾工法優化為小圓、潛盾GE02站及GE03站開挖地下4層，優化為地下2層，GE05站月台長度由80M優化為40M等，節省工程經費、降低施工風險及增加廠商投標誘因，並使桃園捷運綠線與機場捷運可於A23站轉乘，形成三鐵共構的中壢車站，讓民眾可在中壢車站以最便利的方式轉乘機場捷運、綠線延伸中壢及台鐵，未來將結合沿線都市更新及土地開發效益，以提高桃園市整體交通路網可及性。

劉慶豐說明，捷運綠線獲行政院核列為前瞻基礎建設計畫，路線起於八德區捷運綠線G01站，向西行與捷運機場線A23站地下銜接轉乘，全長約7.2公里，共設置5座車站。原本可行性研究總計畫經費為328.04億元，綜合規畫階段經市府優化工程技術後，節省計畫總經費37.61億元，雖物價上漲71.16億元，但綜合規畫總經費僅增為361.59億元，中央負擔209.46億元，桃園市政府負擔152.13億元。計畫完成後，沿線可服務社會住宅、國小、國中、大學、醫院等公共設施，並可連結捷運機場線及桃園捷運綠線形成桃園市境內環狀捷運路網，串聯八德與中壢地區，提供便捷軌道運輸，活絡周邊廊帶生活機能。

劉慶豐強調，桃園綠線主線及機場捷運延伸線A23站已在施工中，而綠延綜合規畫獲行政院核定後，將以核定後8年通車為目標，以完成軌道路網成環，未來再透過系統整合，逐步實現一車到底，無需轉乘的環狀營運模式，提供旅客無縫接軌的便利運輸服務。

捷工局表示，為爭取早日動工，綜合規畫階段已同步基本設計，且PCM（工程專業管理）的招標作業也在9月上網公開徵詢廠商意見，預計將於近期公告上網招標，後續決標後即可委請PCM展開基本設計的檢討修正，儘早送工程會審議核定並辦理統包工程的發包。今獲行政院各部會支持，市府將全力推動綠延中壢建設，以期於120年如期如質通車營運。