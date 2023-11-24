好夯！竹北推出夢幻悠遊卡明起市集兌換 網路已有預售

悠遊卡的造型越來越多變，也吸引民眾的收藏熱潮，竹北市公所明天將舉辦水月市集系列活動，在市長鄭朝方上任後，首度推出超夢幻悠遊卡，民眾只要消費集點，就可兌換悠遊卡，今天下午網路已有網友在群組預售，要搶這波悠遊卡經濟熱潮。

有網友在臉書悠遊卡販售群組中ＰＯ文，指出要賣粉紅泡泡卡，說明這是明天的活動卡，預計賣出5張，一張400元，吸引想要收集不同種類的粉絲所關注。

竹北市公所為了推廣濱海遊憩風光，活絡西區農漁村在地特色商圈，明天將於水月公園舉辦「竹北水月市集」，活動從下午3點到晚間8點，當天有50攤位進駐，遊客可以一次買齊竹北在地優質烏魚子、萊姆醋、新鮮白蝦、米粉、土雞等農特產，透過市集更貼近在地生活。也邀請民眾到水月商圈看秀、聽音樂、逛市集，還可騎單車體驗最道地的濱海生活與產業。

為促進消費力，特別推出限量「水月市集專屬悠遊卡」，這也是竹北市長鄭朝方上任以來，公所首次發行悠遊卡。竹北市公所強調，兌換活動目前還沒有開始，這次共限量350張，預計明天在現場的大會服務台就可兌換，從下午3點半起開始兌換，活動期間於市集內消費滿100元即可集1個點，集滿3點就兌換限量「竹北水月市集專屬悠遊卡」一張。

在地水月休閒農業區商家市集，包含嘉豐水產、朱記食品行、福樂休閒漁村、愛蜂園、東海萊姆園、金展漁業、阿嬤的農園、Lazy room、海拜客、南水月遊客中心等；除當地商家外，市集中也有來自桃園、新竹、苗栗等其他地區文創工藝、手作、青農青創、特色小吃攤，為市集增添多元風采。