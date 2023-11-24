快訊

獨／迫不及待品嘗懷念台灣味 林青霞又在這家擔仔麵出現

明年1到3月旅行團參考價出爐 北海道農曆春節5天團費逾10萬

明北台灣偏涼有雨…下周東北季風影響時間曝 各地低溫恐下探1字頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園首創虛實整合創意市集明舉行 匯集30家在地品牌

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠。圖／桃園青年局提供
桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠。圖／桃園青年局提供

桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠，好康拿不完，邀民眾一起來逛市集、選好物。

台灣電商產業歷經近20年的高速成長，去年營業規模達3103億元，首度突破3000億元大關，也首次與百貨、超商同列3000億元等級零售業別，電商現今的蓬勃發展，也是數位行銷管道之一。

今年桃園市政府成立了全台第一處OMO虛實融合電商拓展加速器基地「T-SELECT中路電商基地」，提供多元化的軟硬體服務，從創業初期的商品開發、行銷推廣，到後期的營運管理，都能提供全方位的支援與諮詢服務。

為了扶植在地的青創業者，中路電商基地特別企畫結合momo直播，每月至少有1場直播活動，直接帶每個品牌到現場直播，從事前的製播會議講解到現場商品上鏡頭前解說，讓每個品牌的負責人獲益良多，從幕後走到幕前，中路電商基地每次直播完都會分析當天直播優缺點從商品結構到價格，讓每個品牌負責人了解到直播不一樣的面向。

桃園青年事務局長侯佳齡表示，今年成立T-SELECT中路電商基地，除期待透過既有大型電子商務平台提供青創商品拓展通路，並提升其曝光的機會，另外將協助桃園青年在地業者運用電商資源，強化其商業模式，增加青創商業拓展機會。

桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠。圖／桃園青年局提供
桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠。圖／桃園青年局提供

電商 桃園 直播

延伸閱讀

藝人參選+1！資深男星劉尚謙現身桃園選委會 登記參選第6選區立委

桃園公車即時資訊APP多 市府認證的準？乘客怨聲多

LOL／Karsa世界賽後開直播觀眾狂刷「亞軍打野」辛酸回應：我配不起

藍白直播談判「在開玩笑！」郭正亮：想起1999年這一幕也是在君悅

相關新聞

國發會通過桃園捷運綠線延中壢 政院核定後拚120年通車

桃園市政府捷運工程局下午表示，國家發展委員會於今日審議「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃」，市府秘書長詹榮鋒與捷工局長劉慶豐...

好夯！竹北推出夢幻悠遊卡明起市集兌換 網路已有預售

悠遊卡的造型越來越多變，也吸引民眾的收藏熱潮，竹北市公所明天將舉辦水月市集系列活動，在市長鄭朝方上任後，首度推出超夢幻悠...

桃園首創虛實整合創意市集明舉行 匯集30家在地品牌

桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全...

病毒好發時期！竹北市推3疫苗補助 最高補助一劑4800元

時序入冬，是病毒好發時期，新竹縣竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，提供幼兒輪狀病毒疫苗、幼兒水痘疫苗，以及帶狀皰疹疫苗等3...

寶山二期、台積電擴建成竹科塞車惡夢 立委今會勘交通

新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，部分將成為台積電2奈米製程的基地，周邊卻成竹科塞車惡夢，立委國民黨立委鄭正鈐和...

龍潭高中地盼建國民運動中心 體育局曝難執行原因

桃園龍潭體育園區位於中路三林段、陸軍司令部附近，不過因該園區多次流標加上地理位置較遠，有民代希望能利用龍潭高中實習農場興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。