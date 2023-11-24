桃園首創虛實整合創意市集明舉行 匯集30家在地品牌

桃園首創虛實整合創意市集，將於明天於桃園神社盛大登場，匯集桃園中路電商基30家優選的在地品牌，當天還有桃園嚴選線上商城全館免運，團購8折優惠，好康拿不完，邀民眾一起來逛市集、選好物。

台灣電商產業歷經近20年的高速成長，去年營業規模達3103億元，首度突破3000億元大關，也首次與百貨、超商同列3000億元等級零售業別，電商現今的蓬勃發展，也是數位行銷管道之一。

今年桃園市政府成立了全台第一處OMO虛實融合電商拓展加速器基地「T-SELECT中路電商基地」，提供多元化的軟硬體服務，從創業初期的商品開發、行銷推廣，到後期的營運管理，都能提供全方位的支援與諮詢服務。

為了扶植在地的青創業者，中路電商基地特別企畫結合momo直播，每月至少有1場直播活動，直接帶每個品牌到現場直播，從事前的製播會議講解到現場商品上鏡頭前解說，讓每個品牌的負責人獲益良多，從幕後走到幕前，中路電商基地每次直播完都會分析當天直播優缺點從商品結構到價格，讓每個品牌負責人了解到直播不一樣的面向。

桃園青年事務局長侯佳齡表示，今年成立T-SELECT中路電商基地，除期待透過既有大型電子商務平台提供青創商品拓展通路，並提升其曝光的機會，另外將協助桃園青年在地業者運用電商資源，強化其商業模式，增加青創商業拓展機會。