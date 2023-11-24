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病毒好發時期！竹北市推3疫苗補助 最高補助一劑4800元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，提供幼兒輪狀病毒疫苗、幼兒水痘疫苗，以及帶狀皰疹疫苗等3項疫苗補助。圖／市公所提供
新竹縣竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，提供幼兒輪狀病毒疫苗、幼兒水痘疫苗，以及帶狀皰疹疫苗等3項疫苗補助。圖／市公所提供

時序入冬，是病毒好發時期，新竹縣竹北市公所獨步新竹縣13鄉鎮市，提供幼兒輪狀病毒疫苗、幼兒水痘疫苗，以及帶狀皰疹疫苗等3項疫苗補助，最高補助一劑4800元，希望藉此提高接種意願及接種率，有需要的市民皆可向市公所社會課申請。

竹北市長鄭朝方表示，市公所針對抵抗力較弱的幼兒及年長者提供3項疫苗補助，凡是於竹北市合格醫療院所接種，均可在接種後六個月內向公所提出補助申請。

3項疫苗補助分別為幼兒輪狀病毒疫苗、幼兒水痘疫苗，以及帶狀皰疹疫苗；「輪狀病毒」是造成嬰幼兒嘔吐及嚴重腹瀉最常見的原因之一，因此又稱為「冬季腹瀉」，也是引發幼兒腸胃炎主因之一，據統計，台灣6歲以下兒童有98%曾經感染輪狀病毒，而最有效的預防方式就是接種輪狀病毒口服疫苗。

「水痘」則是由水痘帶狀皰疹病毒引起，病毒具高度傳染力，容易造成兒童群聚感染，2至6歲兒童為高發群，冬季及春季節為好發期。俗稱皮蛇的「帶狀疱疹」是由水痘帶狀疱疹病毒活化引起，通常因過度勞累、緊張、季節變換之際而發生，與免疫功能低下有關。

鄭朝方表示，照顧市民健康優先，只要符合相關資格即可提出申請。嬰幼兒父或母一方設籍並連續居住竹北市滿一年以上，就能申請幼兒輪狀病毒疫苗補助，每次補助1千元；4歲至6歲(未滿7歲)幼兒設籍並連續居住竹北市滿一年以上，第二劑可申請補助1千元，低收戶第二劑則補助1800元。

至於帶狀疱疹疫苗接種補助則50至79歲(未滿80歲)設籍並連續居住竹北市滿一年以上長輩申請，一般民眾一劑補助2千元，低收戶最高補助一劑4800元，詳細資訊可洽竹北市公所社會課（03）5515919轉127 、143。

希望藉此提高接種意願及接種率，有需要的市民皆可向市公所社會課申請。圖／市公所提供
希望藉此提高接種意願及接種率，有需要的市民皆可向市公所社會課申請。圖／市公所提供

疫苗 北市 帶狀皰疹

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