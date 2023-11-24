寶山二期、台積電擴建成竹科塞車惡夢 立委今會勘交通

新竹科學園區寶山二期擴建計畫工程持續進行，部分將成為台積電2奈米製程的基地，周邊卻成竹科塞車惡夢，立委國民黨立委鄭正鈐和林思銘今天到管理局了解擴建進度，以及對交通、環境的衝擊。對此，科管局回應，會滾動式調整路段號誌秒數，大型工程車輛避開竹科上下班的尖峰時間，至今已稽查近20次，相關缺失列案管制追蹤。

鄭正鈐會後也與竹科管理局長王永壯等單位到場會勘，鄭正鈐提到竹科工程師陳情交通壅塞，包含園區二路周邊大塞車，回堵到國一交流道。寶山鄉的交通網路正面臨嚴重黑暗期，且工程的大型車輛超速搶快，導致路口險象環生。

針對環保空汙防治，鄭正鈐也要求施工單位應善盡責任，主管機關督導稽查並監督改善。包含有裸露地表沒有粉塵防制設施、車型路徑撲面未清洗與不潔、工區廢汙水未有效搜集處理等，之後國會辦公室將繼續追蹤稽查與改善。

立委林思銘指出，外界關心因工程造成交通和環境生態影響，以及帶來空汙和汙水排放的議題，要更多思考如何減少衝擊，盼能如期如質完工。

竹科管理局回應，寶山台積研發中心近期增加約3千人，附近車流量增加，下周一會微調號誌秒數，針對交流道回堵，也會請縣府調整科環路號誌，並要求大型車避開上下班尖峰時間，各工程的出路口派員交管，維護安全。

此外，科管局已稽查15次，相關缺失列案管制追蹤，目前都完成改善。環境部在本月稽查3次、竹縣府9月也稽查1次，缺失都已完成改善。另也要求鋪設防塵網，但開挖時得先拿掉，工地內則採每4小時灑水，每周固定監測空氣品質。施工單位也回應，開工時已通過審核逕流廢水計畫，如實做好廢水處置。

王永壯表示，寶山二期是台積電最先進2奈米的製程，更是國家重大的建設，因為時程很趕，當初徵收案與環評通過後，公共工程就繼續進行，所造成周遭環境部分的衝擊，管理局將盡力解決。