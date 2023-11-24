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龍潭高中地盼建國民運動中心 體育局曝難執行原因
桃園龍潭體育園區位於中路三林段、陸軍司令部附近，不過因該園區多次流標加上地理位置較遠，有民代希望能利用龍潭高中實習農場興建國民運動中心，讓龍潭民眾無需至平鎮或楊梅運動。桃園教育局回應，目前校內並無釋出共識且因教學上仍有使用需要無法提供使用。體育局也說，將盤點龍潭可用土地，研議設置可行性。
截至今年10月龍潭人口達12.6萬餘人，市議員張肇良表示，現在民眾都要到平鎮的國民運動中心或楊梅體育園區運動，單趟至少要半小時以上，對於龍潭居民相當不便。目前龍潭其他地都需要區段徵收，龍潭高中實習農場空間足夠，也在市區交通方便，是現階段最合適區域，希望能協調，給民眾一個運動空間。
教育局表示，龍潭高中實習農場體育局於4月17日辦理會勘，當時洽談的面積為8342平方公尺，因該校地是由校友捐資購地提供學校使用，做為造園科及園藝科的實習場域，目前校內並無釋出共識且因教學上仍有使用需要無法提供使用。
體育局指出，因運動中心設置用地約需1000坪以上較為適宜，體育局將持續盤點龍潭區可用土地，綜整區域條件、運動人口需求、運動設施競合性及地方民意等因素，並依教育部體育署相關規劃參考準則，研議設置可行性。
體育局說，運動園區除考量全民運動外，並肩負標準競技賽場的任務。龍潭體育園區擁有符合全國正式比賽標準的曲棍球運動場，所以針對龍潭體育園區委託經營問題，體育局通盤考量，除針對場館的必要設施先行改善，未來朝競技運動培訓基地發展，並結合民間社團力量共同參與，解決自2021年以來招商不順，沒有廠商投件申請進駐窘境。
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