龍潭高中地盼建國民運動中心 體育局曝難執行原因

桃園龍潭體育園區位於中路三林段、陸軍司令部附近，不過因該園區多次流標加上地理位置較遠，有民代希望能利用龍潭高中實習農場興建國民運動中心，讓龍潭民眾無需至平鎮或楊梅運動。桃園教育局回應，目前校內並無釋出共識且因教學上仍有使用需要無法提供使用。體育局也說，將盤點龍潭可用土地，研議設置可行性。

截至今年10月龍潭人口達12.6萬餘人，市議員張肇良表示，現在民眾都要到平鎮的國民運動中心或楊梅體育園區運動，單趟至少要半小時以上，對於龍潭居民相當不便。目前龍潭其他地都需要區段徵收，龍潭高中實習農場空間足夠，也在市區交通方便，是現階段最合適區域，希望能協調，給民眾一個運動空間。

教育局表示，龍潭高中實習農場體育局於4月17日辦理會勘，當時洽談的面積為8342平方公尺，因該校地是由校友捐資購地提供學校使用，做為造園科及園藝科的實習場域，目前校內並無釋出共識且因教學上仍有使用需要無法提供使用。

體育局指出，因運動中心設置用地約需1000坪以上較為適宜，體育局將持續盤點龍潭區可用土地，綜整區域條件、運動人口需求、運動設施競合性及地方民意等因素，並依教育部體育署相關規劃參考準則，研議設置可行性。