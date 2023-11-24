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竹市特教助理員慘被欠薪4個月 高虹安允諾1周內發放

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議員施乃如長期為特教助理員發聲，她今天在民進黨團聯合質詢時間揭露有時薪特教助理員迄今2個月，甚至有的長達4個月沒有拿到薪水。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市議員施乃如長期為特教助理員發聲，她今天在民進黨團聯合質詢時間揭露有時薪特教助理員迄今2個月，甚至有的長達4個月沒有拿到薪水。圖／取自新竹市議會直播畫面

新竹市議員施乃如長期為特教助理員發聲，她今天在民進黨團聯合質詢時間揭露有時薪特教助理員迄今長達4個月沒有拿到薪水，「月薪不過2萬多元，還要被欠薪」追問市長高虹安「妳能接受嗎？」她也發現特教助理員合約竟還寫道不適用勞基法，已有違法之虞，要求市府檢討、保障特教助理員權益。

高虹安答詢回應，市府教育處已有全數撥付特教助理員薪水到學校，也有發函通知學校，針對發薪事宜已請學校檢討。在施乃如的追問之下「到底什麼時候才能發薪水？」高虹安轉頭向教育處長陳木金確認，允諾市府一周內立刻完成發薪事宜。

依據新竹市政府先前提供資料，竹市有18名專任特教助理員，以及198名時薪制特教助理員。施乃如今天質詢表示，自己接獲時薪制特教助理員陳情長達4個月被欠薪，助理員薪水不高約2萬多元，就她了解3校欠薪總金額約60多萬元，到現在卻發不出來。

施乃如質詢時也大酸市長高虹安今年陸續動用二備金執行凍卵政策、租豪車，特教助理員的薪水不過60多萬元，但卻未如期按月發放。她認為特教助理員月薪才2萬多元不多卻得遭遇如此對待，相當卑微，「不要說教育處長不開心，我也不開心。」

不僅如此，施乃如也直指時薪特教助理員與學校簽訂的合約內容「不合理」，助理員為臨時人員，適用勞基法，但合約上卻寫道不適用勞基法法規。她要求市府建立合約公版範本，明定薪資給付日期、休假方式，且要明確規範寒暑假勞健保不能中斷。

「沒想到公家機關會這樣欠薪，這樣要怎麼留住人？」施乃如也點出，資深的助理員每月薪水也只有2萬3千元，根本留不住人，加上沒人能代班，助理員不敢請假，也不敢抗議就怕沒工作，她要求市府要一併檢討改善制度，確保特教助理員的工作權益。

竹市府勞工處長黃錦源答詢時說明，特教助理員適用勞基法，將派員到事業單位、機關學校進行勞動檢查，如果沒給薪水，當然違反勞基法，將依法辦理。

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