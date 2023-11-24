竹市生育津貼發3萬 不分胎次惹議

新竹市長高虹安選前喊出「0到6歲市府養」政見，日前宣布明年生育津貼加倍發3萬元。時代力量議員林彥甫昨質疑此政策「大撒幣」，不分胎次津貼相同，無助鼓勵「多生」，應研議「生越多領越多」；高虹安回應，後續尊重議會決定，如需調整，市府會配合立刻修正發放作業要點。

林彥甫與同黨議員蔡惠婷昨背「假娃娃」到議會聯合質詢，關切生育、幼托等議題；林彥甫表示，市府推動生育津貼加倍和凍卵補助無助提高生育率，建議經費用於提升友善生產育兒環境。

「生育津貼應改成第一胎2萬、第二胎3萬、第三胎以上4萬。」林彥甫說，竹市明年生育津貼無論胎次都發3萬，苗栗縣、桃園市、台北市與新北市都是生越多領越多，才有鼓勵多生的效果，市府應研議調整；設籍資格放寬至6個月，恐吸引鄰近縣市的爸媽來設籍領補助，建議改回設籍或居住滿1年。

林彥甫說，截至10月底，竹市凍卵療程申請只有162人，其中完成凍卵69人；原預計補助1000人，執行率僅有6.9%，政策效益太低，根據台大婦產科研究，凍卵後僅8%會使用，以活產嬰兒計算效益約3%，市府明年編列2230萬凍卵補助，等於會浪費2163萬。

高虹安答詢回應，因配合明年實施加倍生育津貼，所以經市務會議討論先修正新竹市婦女生育津貼發放作業要點，後續尊重議會決定，市府會配合立刻修正要點；此外也有其他縣市發3萬元生育津貼、設籍門檻6個月，避免遷戶籍等狀況會再研議、討論。