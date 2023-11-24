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觀音生質能中心焚化爐試運轉1年多未回饋 居民怨

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市生質能中心垃圾焚化爐預計下月可取得使用執照。記者鄭國樑／攝影
桃園市生質能中心垃圾焚化爐預計下月可取得使用執照。記者鄭國樑／攝影

桃園觀音生質能中心垃圾焚化爐試運轉1年多，未提供當地回饋金，居民怨變相規避，議員許更生昨要求盡快回饋，市府環保局長陳世偉回應，預計下月取得使用執照後啟用回饋機制，但還要再和地方協調回饋比率，並修訂自治條例相關辦法。

生質能中心有燒垃圾的熱處理單元和分解廚餘的厭氧技術單元，前市府政策方向是兩套設備都達標才取得使照。大潭里長彭明聰昨也批評，地方早就呼籲分開取得，結果收垃圾超過1年卻不回饋，熱處理設備真有問題就該停機，試運轉太久，根本是變相規避回饋金。

議員許更生昨在議會質詢，要市府盡快啟用熱處理並開設回饋金專戶，全數回饋給觀音居民，不要再用試轉、試營運收垃圾卻不回饋。

環保局長陳世偉說，中壢欣榮焚化廠回饋金花2年才達成共識，現在觀音對生質能中心對回饋分配比率還沒共識，總回饋金30％給地方使用，初步為大潭里74.77%、保生里16.62%、武威里1.75%、觀音里6.86%，大潭里長沒意見，其他三里里長意見還要再整合，另還有其他里長抱怨垃圾車經過會滴水形成汙染，也要求回饋。

陳世偉說，市府會盡快和地方協調達成共識，進一步成立管理委員會，並參考其他五都做法，修訂自治條例相關回饋辦法。

環保局會後補充，上述4里，各里可申請使用回饋金建設或辦活動核銷，但金額比率分配依法有一定規則；至於厭氧技術單元也希望下月可拿到使照，正式運轉。

對此，彭明聰回應，市府現在總算聽到地方心聲，希望積極出面協調，早日解決回饋金比率分配問題。

觀音 環保局長 議員

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